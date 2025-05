FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, May 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fafrees, ein führendes Innovationsunternehmen im Bereich Elektromobilität, wird auf der Eurobike 2025, die vom 25. bis 29. Juni auf der Messe Frankfurt stattfindet, sein neuestes Sortiment an Hochleistungs-E-Bikes vorstellen. Dieses Jahr werden einige der ersten in der EU zugelassenen Hochgeschwindigkeits-Elektrofahrräder vorgestellt, die das Engagement von Fafrees für die Weiterentwicklung von E-Mobilitätsstandards unterstreichen.

Zu den Highlights gehört das F20 Mate, ein EU-typgenehmigtes elektrisches Lastendreirad für den sicheren, stabilen und emissionsfreien Transport. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und einem 500-Watt-Motor kann es auch schwerere Lasten mühelos bewältigen. Ein robustes Aluminium-Differential und ein dreifaches Bremssystem gewährleisten verbesserte Kontrolle und Sicherheit. Ein 23,45-Ah-Akku mit hoher Reichweite, geländegängige, breite Reifen und ein faltbarer, durchgehender Rahmen, der für alle Altersgruppen geeignet ist, sind weitere Vorteile.

Ein weiteres Novum ist das FF20 Polar, eines der ersten EU-typgenehmigten (L1e-B) faltbaren Hochgeschwindigkeits-E-Bikes für Arbeitswege und Wochenendausflüge. Mit zwei 48-Volt-Akkus mit 13,4 Ah erreicht es bis zu 45 km/h und kombiniert Reichweite mit Agilität. Sein 500-Watt-Motor garantiert eine starke Beschleunigung, während die breiten 20×4,0-Zoll-Reifen und die Vorderradfederung für Komfort auf unterschiedlichem Terrain sorgen. Ausgestattet mit E-Mark-zertifizierter Beleuchtung und Spiegeln, ist es in der gesamten EU für den Straßenverkehr zugelassen.

Zum Trio gesellt sich das F20 Ultra,ein EU-typgenehmigtes (L1e-B) E-Bike im Motorradstil mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Es verfügt über einen 750-W-Motor mit hohem Drehmoment und einen 48-V-25-Ah-LG-Akku für Langstrecken- und Geländefahrten. Mit breiten 20×5,0-Zoll-Reifen, 100-mm-Federung und hydraulischen Scheibenbremsen bietet es optimale Kontrolle und Leistung.

Alle drei Modelle sind nach der EU-Verordnung Nr. 168/2013 zertifiziert und erfüllen somit strenge Sicherheits-, Umwelt- und Leistungsstandards, sodass sie in der gesamten EU für den Straßenverkehr zugelassen sind.

Außerdem präsentiert Fafrees seine S-Pedelec-City-E-Bikes mit Drehmomentsensoren der F700 Serieund das F20 Lasting, ein faltbares E-Bike, das für urbane Fahrer entwickelt wurde, die auf Portabilität und Leistung Wert legen.

Auf der Eurobike 2025 wird Fafrees seine neuesten Innovationen vorstellen, Kontakte zu globalen Partnern knüpfen und seine europaweite Straßentauglichkeit unter Beweis stellen. Fafrees wird seine Innovationen im Bereich der Elektrofahrradtechnologie an Stand Nr. 8.0 K19 vorstellen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: fafreesebike.com/pages/exhibition

Facebook: facebook.com/FafreesEbike

Instagram: instagram.com/fafrees

YouTube: youtube.com/@fafreesebike

Über Fafrees

Die Neudefinition müheloser urbaner Mobilität.

Fafrees ist ein zukunftsorientierter Elektrofahrradhersteller, der sich zum Ziel gesetzt hat, die alltägliche Fortbewegung einfach, nahtlos und angenehm zu gestalten. Mit einem starken Fokus auf müheloses Fahren entwirft Fafrees E-Bikes, die sich nahtlos in den modernen Lebensstil integrieren, wobei Komfort, Zweckmäßigkeit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen.

Kontakt:

Lene Han

marketing@fafreesebike.com

Düsseldorf, Deutschland