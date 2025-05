Berlin (ots) -Die vom Bundesverband Direktvertrieb Deutschland (BDD) ins Leben gerufene "Woche des Direktvertriebs" beginnt am kommenden Montag, 26. Mai 2025. Unter dem diesjährigen Motto "Chancengleichheit für alle - im Direktvertrieb!" rückt der BDD gemeinsam mit seinen Mitgliedsunternehmen eine zentrale Stärke der Branche in den Fokus: ihre Offenheit, Vielfalt und der Zugang für Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen.Der Direktvertrieb ist eine Branche, die Türen und Karrieren öffnet - unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter oder körperlicher Einschränkung. Wer mit Motivation, Begeisterung und dem ehrlichen Interesse für Menschen und ihre Bedürfnisse im Direktvertrieb startet, findet hier nicht nur eine berufliche Perspektive, sondern oft auch eine starke Gemeinschaft. Direktvertrieb schafft Begegnungen, fördert Selbständigkeit und ermöglicht freies Arbeiten - in der Stadt wie auf dem Land, für Berufseinsteigerinnen wie für Wiedereinsteiger.Wie schon in den Vorjahren informiert der BDD mit einer LinkedIn-Kampagne (BDD (https://www.linkedin.com/company/69716966/admin/dashboard/)) im Aktionszeitraum vom 26. Mai bis zum 01. Juni 2025 und spannenden Einblicken auf der BDD-Webseite (direktvertrieb.de) über selbständige Karrieremöglichkeiten im Direktvertrieb. Besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr eine Landingpage, die die Vielfalt und die Erfolgsgeschichten der Branche abbildet - anhand konkreter Beispiele aus den Mitgliedsunternehmen. Vertriebspartnerinnen und -partner kommen dort selbst zu Wort und zeigen: Der Direktvertrieb ist so vielfältig wie die Gesellschaft selbst.Auch aktuelle Daten unterstreichen die Relevanz des Direktvertriebs: Im Jahr 2024 erzielte die Branche mit 20,89 Milliarden den höchsten Umsatz seit Erhebung der Zahlen durch den BDD vor über zehn Jahren. Über 900.000 Vertriebspartnerinnen und -partnern sind in Deutschland für den Direktvertrieb tätig.Alle Beiträge finden Sie ab dem 26. Mai 2025 unter: WirsindDirektvertrieb. (https://direktvertrieb.de/de/wirsinddirektvertrieb)Pressekontakt:Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.Alexandra BekavacE-Mail: bekavac@direktvertrieb.deTelefon: +49 (0)30 - 23 63 56 83Original-Content von: Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68635/6041929