DJ Trump verkündet Aufschub der EU-Zölle bis zum 9. Juli

Von Gavin Bade

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass die gegen die Europäische Union verhängten Zölle bis zum 9. Juli aufgeschoben werden. Am 1. Juni sollten Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten. Trump schrieb in einem Social-Media-Post, er habe einen Anruf von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erhalten, in dem sie um eine Verlängerung gebeten habe. "Es war mein Privileg, dies zu tun", schrieb er. "Sie sagte, wir werden uns schnell zusammensetzen und sehen, ob wir eine Lösung finden können", sagte Trump vor einer Schar von Reportern.

Die Verlängerung der Zollfrist erfolgte, nachdem Trump der EU am Freitagmorgen unerwartet Zölle in Höhe von 50 Prozent angedroht hatte. Der Schritt überraschte europäische Beamte, die dachten, dass sie mit seiner Regierung bei den Gesprächen zur Abwendung der 20-prozentigen "reziproken" Zölle, die Trump im April ankündigte - und dann für 90 Tage aussetzte - Fortschritte machen würden.

Trump schrieb jedoch am Freitag auf Truth Social, dass er das Gefühl habe, dass die Gespräche mit der EU "ins Leere laufen", und führte eine ganze Reihe seiner handelspolitischen Ärgernisse an, von der EU-Mehrwertsteuer bis hin zu Geldstrafen und Vorschriften für US-Unternehmen. Die beiden Seiten müssen sich auch noch darauf einigen, wie sie ihre Handelspolitik gegenüber China angleichen wollen, obwohl EU-Beamte privat angedeutet haben, dass die EU bereit sei, mit den USA zusammenzuarbeiten, um Pekings Subventionen für Schlüsselindustrien wie Stahl zu bekämpfen.

Trump verunglimpft seit langem die EU, die seiner Meinung nach gegründet wurde, um die USA auszunutzen, und beklagt das anhaltende Handelsdefizit der USA mit Europa. Die EU hat unterdessen erklärt, dass sie über bestimmte Forderungen Trumps, wie etwa die Mehrwertsteuer, nicht verhandeln würde. Und einige europäische Minister haben deutlich gemacht, dass sie ein Abkommen nicht akzeptieren würden, das Trumps 10-prozentigen Basiszollsatz beibehält - ein Zugeständnis, das Großbritannien in einem Anfang des Monats unterzeichneten Abkommen gemacht hat.

Trumps Erklärung vom Sonntag bringt die Verhandlungen wieder auf den Stand vor seinem Schreiben vom Freitag zurück, so dass die beiden Seiten nur noch etwas mehr als einen Monat Zeit haben, um eine Einigung zu erzielen. In einer Erklärung auf X schrieb von der Leyen, die EU sei "bereit, die Gespräche schnell und entschlossen voranzutreiben", und fügte hinzu, dass "wir die Zeit bis zum 9. Juli brauchen, um ein gutes Abkommen zu erreichen".

