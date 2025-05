Noch ein Drohnen-Geheimtipp ist Volatus Aerospace. Wachstumspotenzial besteht bei zivilen und militärischen Anwendungen. So verdient das Unternehmen unter anderem mit der Ausbildung von Drohnenpiloten sowie Überwachung von Gebieten und Brücken Geld. Analysten erwarten eine starke Umsatz- und Gewinnsteigerung in den kommenden Jahren und trauen der Aktie konservativ mehr als 100 % zu. Ist es bei Renk dagegen an der Zeit, Gewinne mitzunehmen? Ein Insider hat jedenfalls Kasse gemacht. Durchaus nachvollziehbar, nachdem die Rüstungsaktie allein in diesem Jahr bereits rund 270 % zulegen konnte. Und der Quantum-Hype ist zurück. Nach einem "Meilenstein für die Industrie" explodiert die D-Wave-Aktie in einer Woche um 50 %.

