ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Boeing mit einem Kursziel von 226 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Flüge modifizierter 747-Flugzeuge ("Dreamlifter"), die zum Transport von großen 787-Bauteilen genutzt würden und deshalb für gewöhnlich eine enge Korrelation mit den Produktionsraten des Modells 787 hätten, seien in den vier Wochen bis zum 14. Mai im Vergleich zum Vorjahresraum um 55 Prozent gestiegen, schrieb Gavin Parsons am Freitagabend. Offenbar habe die US-Zollpolitik keinen negativen Einfluss auf diese Flugaktivität. Auch auf Basis weiterer Daten geht Parsons davon aus, dass sich die Produktionsrate von derzeit fünf 787-Flugzeugen pro Monat bis zum zweiten Halbjahr 2027 verdoppeln wird./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0970231058