FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DEUTLICH IM PLUS - Der Dax dürfte sich am Montag ein gutes Stück von seinem Zoll-Schock vor dem Wochenende erholen. Denn US-Präsident Trump will die Einführung der von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Abgaben auf Einfuhren aus der EU um gut einen Monat auf den 9. Juli verschieben. Dies sorgt bei den Anlegern für etwas Erleichterung: So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,4 Prozent höher auf 23.972 Punkte und damit wieder in Sichtweite von 24.000 Punkten. Am Freitag war der Dax zunächst bis auf drei Punkte an seinen jüngsten Rekord bei 24.152 Zählern herangelaufen, dann aber nach der Zoll-Drohung bis auf 23.274 Punkte abgedreht. An der 21-Tage-Linie im Bereich der alten Rekorde vom März fanden sich jedoch wieder Käufer, sodass im Kurschart eine kleine Top-Bildung noch abgewendet werden konnte.

USA: - IM MINUS - Angesichts neuer US-Zolldrohungen haben die zuletzt stabilisierten New Yorker Börsen am Freitag Verluste verzeichnet. Diese dämmten sie nach einem schwachen Start allerdings deutlich ein. Am Ende stand beim Leitindex Dow Jones Industrial ein Minus von 0,61 Prozent auf 41.603,07 Punkte zu Buche. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,67 Prozent auf 5.802,82 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,93 Prozent auf 20.915,66 Punkte. Auf Wochensicht verzeichneten Dow und Nasdaq 100 damit Kursrückgänge um 2,5 beziehungsweise 2,4 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montagmorgen uneinheitlich entwickelt. Während es in Japan wegen der neuesten Volte in den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump nach oben ging, gaben die Indizes in China und Hongkong leicht nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel in Tokio knapp ein Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gab zuletzt 0,7 Prozent nach. In Hongkong büßte der Hang Seng rund ein Prozent ein. Grund für das Plus zum Wochenstart ist die neueste Volte im Zollstreit zwischen der EU und den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump will die Einführung der von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Zölle auf Importe aus der EU um gut einen Monat verschieben, um mehr Zeit für Verhandlungen zu lassen. Das gebe auch Hoffnung für die Gespräche mit Japan.



DAX 23629,58 -1,54%

XDAX 23607,83 -1,84%

EuroSTOXX 50 5326,31 -1,81%

Stoxx50 4505,13 -1,10%



DJIA 41603,07 -0,61%

S&P 500 5802,82 -0,67%

NASDAQ 100 20915,65 -0,93%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,21 -0,35%



°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1411 0,41%

USD/Yen 142,61 0,03%

Euro/Yen 162,72 0,44%

°



BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 109.494 0,39%

°



ROHÖL:





Brent 65,06 +0,28 USD WTI 61,79 +0,26 USD °



/zb