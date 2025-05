Zolldrohungen gegen die EU haben den DAX am Freitag deutlich belastet. Nach einem Verlust von zeitweise bis zu drei Prozent ging er am Ende mit einem Minus von 1,5 Prozent bei 23.629,58 Zählern aus dem Handel. Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Einführung der für Anfang Juni ankündigten Zölle auf den 9. Juli zu verschieben und zunächst weiter zu verhandeln, sorgt zum Wochenstart nun wieder für positive Vorzeichen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 1,4 Prozent ...

