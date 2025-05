Der DAX startet mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche. Die nach Trumps Pfeife tanzende Börse folgt dabei einem inzwischen vertrauten Ablauf: Zuerst eine Drohung, dann ein Rücksetzer, unmittelbar gefolgt von einem schnellen Wiedereinstieg spekulativer Anleger in der Erwartung eines Einlenkens des US-Präsidenten. Diese Erwartung hat sich heute Morgen nun erneut bestätigt, weshalb sich das sogenannte "Trump-Muster" für risikofreudige Investoren zunehmend als erfolgreiche Strategie erweist.

Donald Trump bestimmt nach wie vor die Spielregeln, und der aktuelle Konflikt mit der Europäischen Union ist nur die jüngste Runde in einer langen Reihe ähnlicher Auseinandersetzungen. Anleger sollten sich den 9. Juli vormerken, denn bis dahin müssen die Verhandlungen zwischen der EU und den USA zu einem Ergebnis führen. Der Juni dürfte ein turbulenter Börsenmonat werden, da die USA weltweit mit vielen Partnern Abkommen aushandeln müssen, um reziproke Zölle zu verhindern. Eine Zunahme der Volatilität ist nicht auszuschließen, falls Trump den Druck auf weitere Handelspartner ähnlich forcieren wird.

Trotz aller Unsicherheiten bleibt der Aufwärtstrend im DAX intakt, auch wenn die Marke von 24.000 Punkten kurzfristig eine wichtige Hürde darstellt. Da heute in New York Feiertag ist, fehlt zwar die Orientierung an der Wall Street, sodass der DAX wohl vorübergehend zwischen 23.900 und 24.000 Zählern schwanken dürfte.

