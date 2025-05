Vernier/Ostermundigen (ots) -Über Auffahrt und Pfingsten dürfte es am Gotthard zu längeren Wartezeiten kommen. Im Gegensatz zum letzten Jahr ist die Passstrasse über den Gotthard bereits offen, was eine Entlastung für den Strassentunnel ist. Reisende aus der Westschweiz Richtung Italien benutzen am besten den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard oder den Montblanc-Tunnel, wobei es voraussichtlich auch dort zu Staus kommt.Die nächsten zwei Wochen stehen im Zeichen der Feiertage Auffahrt und Pfingsten. Während der langen Feiertags-Wochenenden herrscht auf den Hauptverkehrsachsen erwartungsgemäss viel Betrieb. Insbesondere am Gotthard-Tunnel muss mit Staus durch Verkehrsüberlastung gerechnet werden. Die ersten Kolonnen bilden sich am Gotthard-Nordportal ab Mittwochnachmittag, 28. Mai. Die längsten Staus sind dann an Auffahrt am Donnerstag, 29. Mai zu erwarten. Letztes Jahr stauten sich die Autos am Donnerstagnachmittag auf einer Länge von 16 Kilometern. Wer Richtung Italien fährt, muss ausserdem am Grenzübergang Chiasso-Brogeda mit Wartezeiten rechnen. Wer dem Stau ausweichen will, fährt am besten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder am frühen Freitagmorgen gen Süden. Am Freitag dürfte sich die Verkehrslage beruhigen.Gotthard-Passstrasse ist offenDer Rückreiseverkehr Richtung Norden findet grösstenteils am Sonntag, 1. Juni statt. Am Gotthard-Südportal ist ab Vormittag bis spätabends mit Stau zu rechnen. Im letzten Jahr betrug die Staulänge zwischen Sonntagmittag und Mitternacht nie weniger als 10 Kilometer. Wer es sich also einrichten kann, plant die Rückreise erst am Montag, 2. Juni.Die Strasse über den Gotthard-Pass ist seit dem 16. Mai befahrbar. Das dürfte sich positiv auf die Staulängen am Gotthard-Tunnel auswirken. Im Jahr 2024 war Auffahrt deutlich früher und die Passstrasse noch nicht geöffnet. Welche anderen Pässe bereits geöffnet sind, erfährt man auf dem Pässe-Portal des TCS (https://www.tcs.ch/de/tools/verkehrsinfo-verkehrslage/paesse-in-der-schweiz.php).Pfingst-Stau ab FreitagnachmittagEine Woche später steht mit Pfingsten das nächste verkehrsreiche Wochenende an. Ab Freitagnachmittag, 6. Juni ist mit Stau am Gotthard-Nordportal zu rechnen. Dieser löst sich wahrscheinlich während der ganzen Nacht nie auf und dürfte bis am Samstagabend, 7. Juni anhalten. Am Pfingstmontag, 9. Juni ist dann das Gros der Reisenden Richtung Norden unterwegs, was am Gotthard-Südportal zu Stau führen dürfte.Wer aus der Westschweiz nach Italien fährt, kann den Tunnel am Grossen St. Bernhard oder den Montblanc-Tunnel nutzen. Die Betreiber des Montblanc-Tunnel rechnen an Auffahrt und Pfingsten mit längeren Wartezeiten.Sinnvolle Alternativ-RoutenWenn Reisende aus der Ostschweiz und dem Grossraum Zürich dem Gotthard-Stau ausweichen wollen, empfiehlt sich die San Bernardino-Route über die A13. Diese Umfahrung lohnt sich, wenn die Wartezeit am Gotthard mehr als eine Stunde beträgt. Aus dem Mittelland Richtung Süden bietet sich der Autoverlad am Lötschberg und am Simplon an. Aufgrund von Bauarbeiten verkehren die Autozüge durch den Simplon im Zweistundentakt statt wie üblich im 90 Minuten-Takt.Wer auf den langen Feiertagsfahrten günstig tanken will, konsultiert am besten den TCS Benzinpreis-Radar (https://benzin.tcs.ch/de/map/SP95?_gl=1*5q43z7*_gcl_aw*R0NMLjE3NDQ2MTAxNTcuRUFJYUlRb2JDaE1JcDlLZmg3Znk5Z0lWYW85b0NSMGZ2dzZGRUFBWUFTQUFFZ0szbWZEX0J3RQ..*_gcl_au*MzU3NDAxMTI4LjE3Mzk4OTAxOTEuMTIxNjI3MTIxMS4xNzQ2MTk1MzQ5LjE3NDYxOTUzNDk.*_ga*MTk5MzY3MjY3NS4xNzE1OTU0NzI0*_ga_1M63M068CT*czE3NDcxNDE5MzkkbzcyNCRnMSR0MTc0NzE0MzE3NCRqMCRsMCRoMTQxMTk0MDU4MA..*_fplc*Vk5kR1BKOTl3eWVYTXBuWUZ4T3AlMkZFVjJIalg3ak1WMVZweVdUOXloSGI5R3huSFFyZ0xsYk9tJTJGbFNYQnNPeGZzTVlteEtiJTJGWXhNRDZkSE9SdVJXM0tHVHl1cWZmJTJGMVh5cHFRVzc3U1VabEJ5a0VYaUx4SXdwaHZ0NjdXcHclM0QlM0Q.), der online und in der TCS App (https://www.tcs.ch/de/tools/tcs-app/) zu finden ist. Auf der kostenlosen Online-Plattform findet man einfach und schnell die günstigste Tankstelle in der Nähe.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100931953