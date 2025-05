London (ots/PRNewswire) -Mit der 200-MP-Ultra-Clear-KI-Kamera und KI-Funktionen wird das umfassende Fotografieren mit Smartphones zu einem neuen ErlebnisDie globale Technologiemarke HONOR kündigte heute die Einführung der neuen HONOR 400 Serie auf den europäischen Märkten an, die ein unvergleichliches KI-Fotografie-Erlebnis und eine hervorragende Haltbarkeit bietet. Die HONOR 400-Serie ist mit einer außergewöhnlichen 200-MP-Ultra-Clear-KI-Kamera, vielseitigen KI-Bearbeitungsfunktionen, einem robusten 5300-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku und einem hochmodernenUltra-Bright-Display mit 5000 Nit ausgestattet und ermöglicht es der Generation, die immer online ist, jeden Tag aufs Neue zu staunen."Die HONOR 400 Serie wurde entwickelt, um die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für jedermann zugänglich zu machen und das tägliche Staunen zu fördern", so James Li, Geschäftsführer von HONOR. "Nutzer können jetzt zu einem günstigeren Preis nicht nur auf KI-Funktionen der Spitzenklasse zugreifen und sie profitieren auch von brandneuen KI-Bildbearbeitungsfunktionen - von gestochen scharfen KI-Fotos bis hin zu fortschrittlichen KI-gestützten Bearbeitungswerkzeugen, die vielfältige und unterhaltsame kreative Möglichkeiten bieten."Leistungsstarke und vielseitige KI-KameraUm Nutzern ein außergewöhnliches Fotoerlebnis zu bieten, ist das HONOR 400 mit einem bahnbrechenden 200-MP-Ultra-Clear KI-Kamerasystem ausgestattet. Das Gerät verfügt über eine ultraklare KI-Hauptkamera mit 200 MP[1], einem 1/1,4-Zoll-Sensor, einer Blende von f/1,9 und einer doppelten Stabilisierung (OIS + EIS) und sorgt so auch bei schlechten Lichtverhältnissen für außergewöhnliche Bildschärfe. Ergänzend dazu erfasst die 12-MP-Ultraweitwinkel- und Makrokamera[2] mit 112° Bildwinkel weitläufige Szenen, während die 50-MP-Porträt-Selfie-Kamera[3] mit einer Blende von f/2.0 und dem fortschrittlichen Porträtalgorithmus von HONOR professionelle Selfies mit atemberaubenden Details und naturgetreuen Farben garantiert.Das Fotoerlebnis der HONOR 400 Serie wird durch die fortschrittliche AI HONOR IMAGE ENGINE unterstützt, die bahnbrechende KI-Innovationen einführt, die die mobile Fotografie verbessern. Das HONOR 400 ist das branchenweit erste Smartphone, das mit der Hauptkamera 30-fache Teleaufnahmen machen kann. Mit dem neuen AI Super Zoom lassen sich atemberaubende Szenerien wie Naturlandschaften oder Stadtlandschaften mit einem bemerkenswerten Brennweitenbereich von 15-fach bis 30-fach aufnehmen.Der KI-Porträtschnappschuss, der durch das Capture Enhancement Large Model verbessert wurde, garantiert, dass jedes Porträt gestochen scharf und detailliert bleibt, selbst bei der Aufnahme von Bewegungen im Porträtmodus in einer alltäglichen Straßenszene bei Tageslicht. Mit dem Streben nach einer differenzierten Ästhetik in der Bildgebung führt die HONOR 400 Serie den KI-gesteuerten Filmsimulationsmodus[4] ein, der auf intelligente Weise Beleuchtungs- und Motivdetails analysiert, um atemberaubende, auf die Stimmung der Szene zugeschnittene Filmeffekte zu erzeugen. Die Harcourt Porträtmodi bieten Nutzern kreative Möglichkeiten für eindrucksvolle Porträtaufnahmen mit raffinierter Beleuchtung. Mit der HONOR 400 Serie können Nutzer die schönsten Momente des Lebens in unübertroffener Brillanz festhalten.Die HONOR 400 Serie führt auch die unübertroffene KI-Bearbeitung ein, um die Kreativität im täglichen Leben zu verbessern. Mit Googles modernstem Modell zur Videoerstellung, Veo 2 auf Google Clouds Vertex AI, können Nutzer verschiedene Möglichkeiten durch die Generierung von Bildern zu Videos erkunden[5], die erstmals auf der HONOR 400 Serie zu sehen sein werden. Die HD-Moving-Photo-Funktion hält die goldenen drei Sekunden lebendiger Momente fest, sodass Nutzer mühelos filmreife Ausschnitte auf sozialen Plattformen teilen oder bearbeiten können[6]. HONOR geht noch einen Schritt weiter mit der Bewegtbild-Collage, einer einzigartigen Funktion, mit dem Nutzer 2-9 bewegte Fotos kombinieren und Live-Fotos nahtlos zu dynamischen Erzählmomenten zusammenfügen können. Die Unterstützung der gemeinsamen Nutzung von Live-Fotos über verschiedene Ökosysteme hinweg gewährleistet zudem eine reibungslose und integrierte Nutzererfahrung[7].Darüber hinaus bietet die HONOR 400 Serie eine Reihe von intelligenten Funktionen, mit denen die Wirkung von Fotos verbessert werden kann, wie z. B. HONOR AI Eraser, AI Outpainting, AI Erase Passers-by und AI Remove Reflection[8]. Mit AI Editing können Nutzer Fotos aus ihrem Alltag neu gestalten.Leistungsstarker Akku und Verbesserte Hardware-LeistungDie HONOR 400 Serie ist mit einem robusten 5300 mAh[9] Silizium-Kohle-Akku ausgestattet, der vor allem unterwegs für ein längeres Nutzungserlebnis sorgt. Der Akku ist für niedrige Temperaturen um -20 °C bei niedrigem Batteriestand ausgelegt, so dass er unter allen Umständen seine Haltbarkeit und Aufgabenleistung wie Telefonieren und Videoaufnahmen beibehält. Es ist auf Langlebigkeit ausgelegt und behält auch nach 4 Jahren noch über 80 % seiner Leistungsfähigkeit[10]. In Verbindung mit einem 66 W HONOR SuperCharge-Kabel[11] kann das Gerät in nur 15 Minuten bis zu 44 % aufladen[12].Das macht es zu einem idealen Begleiter für Outdoor-Abenteuer und anspruchsvolle Umgebungen. Angetrieben von der Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform[13] und der CPU Turbo X Game Engine, bietet das HONOR 400 dem Nutzer ein neues Spielerlebnis und eine höhere grafische Leistung. Das HONOR 400 ist mit bis zu 512 GB ultragroßem Speicher ausgestattet, der eine außergewöhnliche Haltbarkeit gewährleistet. Das ONOR 400 ist außerdem nach IP65 wasser- und staubdicht und bietet somit umfassenden Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub.Fortschrittliche Display-Technologie für optimales visuelles ErlebnisDie HONOR 400-Serie verfügt über ein hochmodernes, ultrahelles Display mit 5000 Nit[14], das unter allen Lichtverhältnissen eine hervorragende Sichtbarkeit garantiert. Dank der Vollbild-Sonnenlicht-Display-Verbesserungstechnologie und der dynamischen Display-Dimmung können Benutzer auch bei direkter Sonneneinstrahlung lebendige Farben und scharfe Kontraste genießen. Die Funktion zur Linderung von Reisekrankheit (Motion Sickness Relief[15]) bietet die branchenweit umfassendste Lösung, die Übelkeit und Unwohlsein während der Fahrt deutlich lindert, Schwindelgefühle reduziert und den Nutzern eine ruhigere und angenehmere Fahrt ermöglicht. Diese Innovationen bieten den Nutzern ein intensives visuelles Erlebnis.Intelligente Lebensführung mit KI-gestütztem MagicOS 9.0Die HONOR 400 Serie mit MagicOS 9.0 bietet eine hochintelligente Benutzererfahrung, die durch eine Vielzahl von KI-gesteuerten intelligenten Funktionen verbessert wird. MagicOS 9.0 umfasst außerdem Premium-Funktionen wie KI-Übersetzung, KI-Recorder, Magic Portal, KI-Protokoll, KI-Zusammenfassung, KI-Format, Magic Capsule, KI-Schreibtools und KI-Untertitel. Diese fortschrittlichen Funktionen gewährleisten nahtloses Multitasking, verbesserte Produktivität und personalisierte Interaktionen und machen die HONOR 400 Serie zu einer herausragenden Wahl für Benutzer. Mit ihren innovativen Funktionen und ihrem benutzerfreundlichen Design definiert die HONOR 400 Serie neu, was ein intelligentes Gerät im modernen Zeitalter leisten kann.Zum Schutz vor potenziellem Deepfake-Betrug und zur Gewährleistung der Online-Sicherheit ist in die HONOR 400-Serie die bahnbrechende KI-Depfake-Erkennungstechnologie auf dem Gerät integriert. Diese Funktion setzt fortschrittliche Algorithmen ein, um manipulierte Inhalte durch die Analyse von synthetischen Unvollkommenheiten auf Pixelebene, Compositing-Artefakten am Rand, Kontinuität zwischen den Frames und mehr zu identifizieren und die Nutzer vor potenziellen Deepfake-Betrügereien bei Videoanrufen zu schützen.Die HONOR 400 Serie ist außerdem mit Gemini[16] ausgestattet, einem KI-Assistenten von Google. Benutzer können mit Gemini chatten, um Hilfe beim Lernen, Planen, Schreiben und mehr zu erhalten! Sie können sogar mit Gemini live gehen, um Ideen zu sammeln, komplexe Themen zu vereinfachen und für wichtige Momente mit Echtzeit-Antworten zu proben. Halten Sie einfach die Einschalttaste gedrückt, um zu starten.Wir stellen vor: HONOR 400 ProZusätzlich zum außergewöhnlichen KI-Fotografie-Erlebnis und der herausragenden Haltbarkeit der Standardversion verfügt das HONOR 400 Pro über eine 50-MP-Telekamera[17] mit einem Sony IMX856-Sensor, 3-fach optischem Zoom und OIS, die für detailreiche Zoomaufnahmen sorgt. Es ist mit der KI-optimierten Porträtfunktion ausgestattet, die ultrahochauflösende Porträts liefert, bei denen die Farben jedes Motivs naturgetreu zur Geltung kommen. Mit seiner verbesserten KI-Superzoom-Funktion verfügt das HONOR 400 Pro über eine AIGC-gestützte Telefunktion mit bis zu 50-facher Vergrößerung und eignet sich damit perfekt für Aufnahmen von weit entfernten Motiven. Ein weiteres Highlight ist die Widerstandsfähigkeit: Die Pro-Version ist nach IP68 und IP69 wasser- und staubgeschützt, was einen besseren Schutz des Geräts gewährleistet. Die Ladefunktionen sind ebenfalls überragend und unterstützen 100 W kabelgebundenes und 50 W kabelloses Laden. Angetrieben von der fortschrittlichen Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform[18] bietet die Pro-Version eine flüssigere und leistungsstärkere Performance und ist ein großartiger Helfer im Zeitalter der KI. Das große Modell von HONOR ermöglicht eine nahtlose Telefonkommunikation und bietet eine sofortige Übersetzung für bis zu 6 Sprachen[19]. Mit seiner hervorragenden Bildqualität, Langlebigkeit und Ladeeffizienz ist das HONOR 400 Pro eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die ein hervorragendes Leistungserlebnis suchen.Preise und VerfügbarkeitDas HONOR 400 mit seinem eleganten, von der Natur inspirierten Design ist in den Farben Midnight Black, Meteor Silver und Desert Gold erhältlich, während das HONOR 400 Pro in 2 Farbvarianten erhältlich ist[20]: Midnight Black, Lunar Grey.Die HONOR 400 Serie wird ab dem 22. Mai in Großbritannien über honor.com/uk ab 399,99 Pfund erhältlich sein. In Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien und weiteren EU-Ländern wird sie ab dem 22. Mai ab 449,90 Euro erhältlich sein.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den HONOR Online-Shop unter www.honor.com (http://www.hihonor.com/).Informationen zu HONORHONOR ist ein weltweit führendes Unternehmen für das Ökosystem von KI-Geräten. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktion zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der agentenbasierten KI und darüber hinaus zu verbinden. Das Unternehmen ist bestrebt, die Grenzen der Industrie durch eine offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um ein Ökosystem zur gemeinsamen Nutzung von Werten mit Industriepartnern zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte HONOR online unter www.honor.com (http://www.hihonor.com/) oder senden Sie eine E-Mail an newsroom@honor.com (mailto:newsroom@hihonor.com)

[1] 200 MP sind Kamerapixelparameter. Die tatsächlichen Bildpunkte können je nach Kameramodus variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation. Um 200 MP zu aktivieren, muss der HIGH-RES-Modus für aktiviert werden.[2] 12 MP sind Kamerapixelparameter. Die tatsächlichen Bildpunkte können je nach Kameramodus variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.[3] 50 MP sind Kamerapixelparameter. Die tatsächlichen Bildpunkte können je nach Kameramodus variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.[4] Die konkreten Auswirkungen der Implementierung können je nach Nutzungsszenario variieren, bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Erfahrungen.[5] Die KI-Bild-zu-Video-Funktion wird per OTA aktualisiert. Die konkreten Auswirkungen der Implementierung können je nach Nutzungsszenario variieren, bitte beachten Sie die tatsächlichen Erfahrungen. Globaler Erstverkaufszeitraum (ohne Lateinamerika und Eurasien): Dauer: 15. Mai-31. August 2025. Die Nutzer können über die Fotogalerie 2 Monate lang kostenlosen Zugang anfordern. Die Berechtigung zur Verlängerung wird anhand der tatsächlichen Nutzungshäufigkeit beurteilt. Details zum Angebot: Nach Anfordern des kostenlosen Zugangs können Nutzer bis zu 10 kostenlose Nutzungen pro Tag innerhalb von 2 Monaten in Anspruch nehmen.Hinweis: Verfügbarkeit und Details des Angebots variieren je nach Region. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Nutzererfahrungen.Verwenden Sie keine Fotos von Prominenten, politischen Persönlichkeiten, Nationalflaggen und anderen sensiblen Informationen, um eine Risikokontrolle zu vermeiden.[6] Die Bewegtbild-Funktion ist standardmäßig verfügbar. Die Freigabe für Social-Media-Plattformen wird durch ein zukünftiges OTA-Upgrade unterstützt.[7] Die Übertragung zwischen HONOR-Geräten und iPhone/iPad erfordert die App "HONOR Share" mit Softwarekompatibilität für MagicOS 9.0 oder höher und IOS/iPadOS Version 15.0 oder höher. Die Produktbilder dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung.[8] Einige KI-Bearbeitungsfunktionen werden per OTA aufgerüstet. Die konkreten Auswirkungen der Implementierung können je nach Nutzungsszenario variieren, bitte beachten Sie die tatsächlichen Erfahrungen.[9] Die typische Akkukapazität liegt bei 5300 mAh, die Nennkapazität bei 5170 mAh. Das ist je nach Region unterschiedlich. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Nutzererfahrungen.[10] Die Daten stammen aus den HONOR-Labors. Bitte beziehen Sie sich auf konkrete Situationen.[11] EU - Nur das HONOR 400 unterstützt 66 W kabelgebundenes HONOR SuperCharge. 66 W kabelgebundenes HONOR SuperCharge bedeutet, dass die maximale Ausgangsleistung des Ladegeräts 66 W beträgt. Es muss mit dem originalen kabelgebundenen SuperCharger und dem Ladekabel verwendet werden. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit ändert sich intelligent mit verschiedenen Szenarien. Bitte beachten Sie die tatsächliche Verwendung.[12] Die Daten stammen aus den HONOR-Labors.[13] Snapdragon ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen ist.[14] Die Angaben zur Spitzenhelligkeit von 5.000 Nits stammen von den HONOR-Labors und kommen nur in bestimmten Szenarien zum Tragen.[15] Das Telefon ist kein medizinisches Gerät und kann nicht für Behandlungen verwendet werden. Die tatsächliche Erfahrung kann in Abhängigkeit von Faktoren wie Umgebung und persönlichen Bedingungen variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Erfahrungen.[16] Google, Android, Google Cloud und Gemini sind Marken von Google LLC.[17] 50 MP sind Kamerapixelparameter. Die tatsächlichen Bildpunkte können je nach Kameramodus variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation. Die Aktivierung von 50 MP erfordert den Wechsel in den HIGH-RES-Modus.
[18] Snapdragon ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
[19] Diese Funktion unterstützt derzeit 6 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Chinesisch (Mandarin).
[20] Die Verfügbarkeit der Farbe variiert je nach Region, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.