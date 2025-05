EQS-News: Impact Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Impact Asset Management (I-AM): Social Impact Report 2024 bestätigt hohe soziale Wirkung



26.05.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Impact Asset Management (I-AM): Social Impact Report 2024 bestätigt hohe soziale Wirkung Wien, 26.05.2025 - Die Mikrofinanzfonds von Impact Asset Management GmbH - der I-AM Vision Microfinance (u.a. ISIN R-Tranche: LU0563441798; ISIN I-Tranche: LU0563441954) sowie der I-AM Vision Microfinance Local Currency (u.a. ISIN R-Tranche: LU0533937727; ISIN I-Tranche: LU0533938022) - erzielten auch im vergangenen Jahr einen hohen sozialen Impact. Dies bestätigt der unabhängige Social Impact Report 2024. In dem jährlich veröffentlichten Bericht werden die Nachhaltigkeit und der Impact, die jeweils durch die beiden Fonds erzielt wurden, in mehreren Dimensionen untersucht. Bei der Messung der direkten und indirekten nachhaltigen Wirkung der finanzierten Mikrofinanzinstitute (MFIs) auf den Ebenen Ökologie, Soziales und Governance (ESG) erwies sich der Impact der I-AM-Mikrofinanzfonds im Bereich Soziales besonders stark. In diesem Bereich erreichen die investierten Mikrofinanzinstitute im Durchschnitt ein Rating von 74% (von maximal 100%). Dieses für den Fonds wichtige Kriterium bewertet, wie die MFIs mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie ausgeprägt der Kundenschutz ist und wie sich die Geschäftsaktivitäten auf die lokale Gemeinschaft auswirken. Die I-AM Vision Microfinance Fonds konnten ihr Engagement im Vergleich zum Vorjahr entsprechend steigern: Die Produkte waren in durchschnittlich 119 Institute in 37 Ländern investiert. Im Vorjahr belief sich die Anzahl der finanzierten Institute noch auf 115 MFIs. Der geographische Schwerpunkt verteilte sich auf Süd- und Ostasien (34 % des Gesamtportfolios), Lateinamerika und die Karibik (34 %) sowie Osteuropa und Zentralasien (29 %). Im Rahmen der Investmentstrategie wird auf eine ausreichende Diversifikation Wert gelegt. So ist beispielswiese kein Land mit mehr als 10 % im Fondsportfolio gewichtet. Im Jahr 2024 haben die Fonds mit einem durchschnittlichen Fondsvolumen von 544 Mio. EUR über 300.000 Endkreditnehmer erreicht. Die Analyse der Wirkung der I-AM Vision Microfinance Fonds auf die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele offenbart, dass diese vor allem zu dem Ziel Nr. 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (49 % des ausstehenden Gesamtportfolios) beitragen. Der hohe Impact in diesem Bereich lässt sich an der Anzahl der geschaffenen KKMU-Arbeitsplätze ablesen, die sich bei den I-AM Vision Microfinance Fonds im Jahr 2024 auf 625.835 Arbeitsplätze belief. Auch die UN-Nachhaltigkeitsziele Nr. 1 - Keine Armut (17 %) und Nr. 5 - Geschlechtergleichstellung (15 %) werden maßgeblich durch die Mikrofinanzfonds gefördert. Der hohe soziale Impact im Bereich Geschlechtergleichstellung erklärt sich durch den hohen Frauen-Anteil von 80 % der durch den Fonds unterstützten Kreditnehmer. Ein wichtiger Teil der Wirkungsanalyse sind die jährlichen Due Diligence-Reisen des Portfoliomanagements in verschiedene Zielländer. Im vergangenen Jahr führten diese die Portfoliomanager von Impact Asset Management nach China, in die Mongolei und nach Rumänien. In allen drei Ländern ist die Förderung der Nachhaltigkeit im Geschäftsfeld der Endkreditnehmer ein wichtiges Thema. In China wurde beispielsweise ein lokaler Kreditnehmer besucht, der sich mit E-Kleintransportern selbstständig gemacht hat. In den Zentren großer chinesischer Städte ist Fahrzeugen mit Verbrennermotoren die Zufahrt untersagt. Die Förderung der E-Mobilität ist ein spannendes Zukunftsfeld. Die von Impact Asset Management finanzierten Mikrofinanzinstitute in der Mongolei unterstützen ihre Kunden aus der Landwirtschaft dabei, ihr Geschäft nachhaltig auszurichten und so die negativen Auswirkungen intensiver Viehwirtschaft auf die spärliche Vegetation im Land zu verringern. Auch in Rumänien ist Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftssektor. Hier floss ein großer Teil der Investitionssumme an Kleinst- und Kleinbauern, die auf höhere Technikinvestitionen zum Beispiel in Bewässerungssysteme angewiesen sind, um so den negativen Folgen des Klimawandels zu begegnen. Günther Kastner, Geschäftsführer und CEO der Impact Asset Management GmbH: "Nachhaltig orientierte Investoren können mit dem Social Impact Report 2024 genau nachverfolgen, welche Wirkung die I-AM Vision Microfinance Fonds entfalten. Auch in diesem Jahr zeigt sich, dass unsere Fonds einen hohen sozialen Impact haben." Der Social Impact Report wird jährlich von Tameo Impact Fund Solutions, einem unabhängigen Schweizer Impact Investing-Spezialisten, für Impact Asset Management erstellt. Der Social Impact Report erscheint zum achten Mal. Der Social Impact Report 2024 kann hier heruntergeladen werden: LINK

Die Impact Asset Management

zählt zu den führenden nachhaltigen Asset Management Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf Auswahl, Analyse und Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert sind. Das I-AM Team besteht aus 28 Mitarbeitern. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, durch die Investmentstrategie in ESG-konforme Wertpapiere, Impact Investment via Mikrofinanz und einem verantwortungsvollen Investmentansatz zum Erreichen der UN Sustainable Development Goals beizutragen. Das Anlageziel besteht darin, als "Triple-Bottom-Line" Asset Manager soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Kooperationen ergänzen die Anlageprozesse und fördern den Wissensaustausch auf internationaler Ebene. Ziel der Produkte von Impact Asset Management ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit. In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance-Optimierung. Der Geschäftsfokus liegt auf institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden. Impact Asset Management verfolgt das Ziel, in den nächsten Jahren ihre Kundenbasis in enger Zusammenarbeit mit Banken, Plattformen und Vertriebspartnern zu vergrößern und in neue Märkte zu expandieren. Seit Dezember 2024 ist die Impact Asset Management GmbH Teil der Erste Asset Management GmbH. Pressekontakt edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Tel.: 069 90550554

Mail: iam@edicto.de Disclaimer: Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Finanzprodukte verwiesen.



26.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com