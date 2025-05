EQS-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Mountain Alliance AG veröffentlicht Jahresabschluss 2024 - Net Asset Value je Aktie bei € 6,17



26.05.2025 / 09:00 CET/CEST







Mountain Alliance AG veröffentlicht Jahresabschluss 2024 - Net Asset Value je Aktie bei € 6,17 Net Asset Value (NAV) bei € 42,5 Mio. bzw. € 6,17 je Aktie (Vorjahr: € 45,7 Mio. bzw. € 6,64)

Vollständiger Exit bei AlphaPet und Verkauf des Grundstücks der getlogics GmbH

Weiterer Ausbau des Portfolios geplant, weitere Exit-Optionen absehbar München, 26. Mai 2025 - Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08 ) hat heute ihren Jahresabschluss 2024 sowie den Net Asset Value zum 31. Dezember 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen blickt auf ein konjunkturell herausforderndes, mit Blick auf das Beteiligungsportfolio aber solides Geschäftsjahr 2024 zurück. Der Portfoliowert belief sich zum 31. Dezember 2024 auf € 43,5 Mio. (Vorjahr: € 47,5 Mio.). Der Net Asset Value (NAV) lag unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von € 1,0 Mio. bei € 42,5 Mio. bzw. € 6,17 je Aktie (Vorjahr: € 45,7 Mio. bzw. € 6,64). "Unsere strategische Ausrichtung auf wachstumsstarke, digitale Geschäftsmodelle hat sich auch im Jahr 2024 bewährt. Wir sehen unser diversifiziertes Beteiligungsportfolio in einer robusten Verfassung - mit klarer operativer Dynamik und weiterem Potenzial für Wertsteigerungen", erklärt Dr. Hans Ulrich Tetzner, Vorstand der Mountain Alliance AG. Ein wesentlicher Meilenstein des Geschäftsjahres 2024 war der vollständige Exit aus der Beteiligung an der AlphaPet AG, der signifikante Liquidität freisetzte und den langfristigen Investmentansatz der Gesellschaft unterstreicht. Auch der Verkauf des firmeneigenen Grundstücks in Trier der Beteiligung getlogics GmbH trug zur weiteren Straffung des Portfolios und Stärkung der Finanzkraft bei. Positiv entwickelte sich die operative Performance zentraler Beteiligungen. So setzte Lingoda, eine Beteiligung im EdTech-Bereich, ihren profitablen Wachstumskurs fort, während Shirtinator durch aktives Management und neue Vertriebswege eine Steigerung der Profitabilität erzielte. "Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sehen wir attraktive Gelegenheiten zum Ausbau unseres Portfolios durch gezielte Investments in reifere Scale-ups", so Dr. Tetzner weiter. "Dabei setzen wir auch auf innovative Finanzierungsmodelle wie die Einbringung eigener Aktien zum fairen NAV, um unsere Investitionsfähigkeit zu erweitern, ohne unsere Liquidität zu belasten." Am Ziel, das Portfolio über organisches und anorganisches Wachstum mittelfristig auszubauen und somit für weitere erfolgversprechende Exits aufzustellen, hält die Mountain Alliance AG somit weiterhin fest. Die geopolitischen Unsicherheiten, die Diskussionen um die internationale Zollpolitik und die in Europa und insbesondere in Deutschland unkalkulierbare wirtschaftliche Dynamik schränken die Prognosegenauigkeit hinsichtlich des Zeitrahmens und belastbarer Zielgrößen für das Geschäftsjahr 2025 jedoch ein. Auf der Exit-Seite realisiert Mountain Alliance im Durchschnitt zwei Exits pro Jahr als zentralen Hebel für Wertsteigerung und Reinvestitionsfähigkeit. Insbesondere von den wertmäßig größten Beteiligungen erwartet das Management in den nächsten Quartalen nennenswerte Impulse für die Marktpositionierung der Gesellschaft. Der Jahresabschluss 2024 steht unter www.mountain-alliance.de zum Download bereit. Über die Mountain Alliance AG: Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die frühzeitige Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions. Kontakt:

Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

E-mail: tetzner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

Tel: +49 89 1250903-30

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



