Der DAX hat in der abgelaufenen Woche neue Rekordstände erreicht, am Freitag aber wieder deutlich nachgegeben. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 140 Punkte ein und schloss -0,58% tiefer mit 23.629 Punkten. Auf dem Kaufzettel ganz oben standen die Papiere von Siemens Energy und Bayer, Volkswagen landete am DAX-Ende. Gehen die Korrekturen weiter? Der deutsche Leitindex startete schwungvoll in die Woche und markierte am ...

