Wiesbaden - 26. Mai 2025 - Die International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation hat am 15. und 16. Mai 2025 in Garching bei München auf dem Campus der TUM erfolgreich ihr "4. ICPO-Forum for Theranostics in Precision Oncology" veranstaltet. Diese Konferenz, die alle 2 Jahre stattfindet, brachte ein breites Spektrum von Interessengruppen zusammen - von Wissenschaft, Industrie, Patientenvertretungen und Berufsverbänden bis hin zu Investoren und Philanthropen - um gemeinsam die Zukunft der Radiotheranostik zu diskutieren. Mit über 220 Teilnehmern aus 27 Ländern bot das ICPO Forum eine einzigartige Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen zur Verbesserung des weltweiten Zugangs von Patienten zur Theranostik zu erkunden. Vierzig internationale Experten tauschten ihre Erkenntnisse aus über die globale Entwicklung der Theranostik, die neuesten Fortschritte in der Weiterbildung, das Wachstum des Netzwerks der ICPO-Theranostik-Zentren sowie über bahnbrechende Radiopharmazeutika und die Rolle der künstlichen Intelligenz (KI).

Dieses Forum verdeutlichte die Notwendigkeit ganzheitlicher, multidisziplinärer Ansätze, die Wissenschaft, Ausbildung und Innovation verbinden, um die Theranostik in der klinischen Praxis weiter voranzubringen. Die Experten des ICPO Forums betonten die Bedeutung der Festlegung klarer Richtlinien, der Entwicklung standardisierter klinischer Protokolle und der Investition in die Infrastruktur. Um den weltweiten Zugang von Patienten zur Theranostik zu verbessern, betonten sie die Notwendigkeit internationaler Ausbildungsprogramme und die Einrichtung von Theranostik-Tumorboards - wie sie beispielsweise in der ICPO Academy for Theranostics geplant sind. Sie hoben außerdem hervor, dass die Zugangsstrategien an die spezifischen Strukturen der lokalen Gesundheitssysteme angepasst werden müssen und dass die Designs klinischer Studien überdacht werden sollten, um Innovationen in der Theranostik besser zu unterstützen und gleichzeitig die Stimme der Patienten zu berücksichtigen.

Darüber hinaus wurde künstliche Intelligenz als wichtiger Wegbereiter in diesem Bereich angesehen. Die Priorisierung einer strukturierten Einführung von KI, unterstützt durch die Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen, ist von entscheidender Bedeutung. In diesem Zusammenhang hat die ICPO Foundation auf dem 4. ICPO Forum einen Forschungsaufruf gestartet, der darauf abzielt, die KI-gestützte Präzisionsonkologie durch eine spezielle dreijährige Initiative voranzutreiben.

Sen hc Udo J. Vetter, Chair of ICPO Board of Trustees, erklärte: "Das ICPO Forum hat erneut deutlich gemacht, wie dringend es ist, die richtigen Rahmenbedingungen - klinisch, pädagogisch und technologisch - zu schaffen, um das wachsende Feld der Theranostik zu unterstützen. Besonders hervorzuheben ist die starke Übereinstimmung aller Beteiligten hinsichtlich der Notwendigkeit praktischer, skalierbarer Lösungen, die es mehr Patienten weltweit ermöglichen, von diesen Innovationen zu profitieren."

Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, fügte hinzu: "Das 4. ICPO Forum war wirklich inspirierend: Durch die Förderung von Innovation, Bildung und hohen Qualitätsstandards für das Netzwerk der ICPO-Theranostikzentren ebnen wir den Weg für eine wirklich personalisierte Krebsbehandlung weltweit. Das Forum hat einen klaren und umsetzbaren Fahrplan für die Zukunft vorgelegt."

Zum ersten Mal feierte die ICPO die Akkreditierung von 12 neuen ICPO Clinical Theranostics Centers of Excellence aus aller Welt mit der Übergabe von Zertifikaten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in ihrer Mission, ein Netzwerk von Zentren zu schaffen, die Standards schaffen und die Theranostik für bessere Patientenergebnisse vorantreiben.

Eine interessante Session wurde von der Oncidium Foundation, einer Schwesterstiftung der ICPO, organisiert, in der drei beeindruckende Patientengeschichten und die wichtige Rolle der internationalen Unterstützung in diesem Bereich vorgestellt wurden. Dr. Jehia Omar, MRC in Ägypten, berichtete über den ersten Fall eines Prostatakrebspatienten, während zwei Fälle von neuroendokrinen Tumoren vorgestellt wurden: eine 18-jährige Frau aus Argentinien, begleitet von ihrer Ärztin Dr. Maria Bastianello vom CEMIC, und eine Patienint und aktive Theranostik-Fürsprecherin, die im Gustave Roussy Cancer Center in Paris, Frankreich behandelt wurde.

Zudem wurden weitere theranostische Innovationen für die klinische Etablierung neuer Radiopharmaka als Zugang zu neuen Krebsindikationen diskutiert. In Vorträgen und Podiumsdiskussionen wurde untersucht, wie unser modernes Verständnis der Biologie - kombiniert mit etablierten und neuen innovativen Zielmolekülen wie FAP und Isotopen wie Alphas - die heutigen Lücken schließen und die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern kann. Darüber hinaus war ein Symposium dem Thema "Die kritischen ungedeckten Bedürfnisse in der Behandlung von Krebserkrankungen bei Frauen" gewidmet.

Die ICPO hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, junge Talente bei ihrer Spezialisierung auf eine Karriere in der Theranostik zu unterstützen. Die Gewinnerin des Maurits W. Geerlings Next Generation Award 2025 ist Dr. NadineHolzleitner, Postdoktorandin an der Klinik Rechts der Isar der Technischen Universität München. Der Preis wurde von Dr. Elcin Zan von der Cleveland Clinic, USA, und Oliver Buck, Board Member der ICPO Foundation, überreicht.

Während der abschließenden Podiumsdiskussion reflektierten Prof. Richard P. Baum, Präsident der ICPO Academy for Theranostics und Board Member der ICPO Foundation, und seine Podiumsteilnehmer die Synergien, die für die nächsten großen Fortschritte in der Theranostik erforderlich sind und auf ICPO-Forum 2027 behandelt werden. Als Diskussionsteilnehmer waren eingeladen: Cathy Cutler, USA; Rod Hicks, Australien; Akram El Ibraheem, Jordanien; Masha Maharaj, Südafrika; Andrew Scott, Australien; Thomas Beyer, Österreich und Josh Mailman, USA.

Bildunterschrift:

ICPO-Zertifikatsverleihung für die neuen ICPO Clinical Theranostics Centers: Patricia Bautista, Philippinen, Cecilia Carreras, Mexiko; Partha Choudhury, Indien, Akram Al-Ibraheem, Jordanien; Marwa Hakkam, Accreditation and Center Director ICPO Foundation, Deutschland, Özlem Kucuk, Türkei; Richard P. Baum, Präsident der ICPO Academy for Theranositcs, Deutschland; Rodney Hicks, Australien; Shelley Simon, Indien; Masha Maharaj, Südafrika; Yehia Omar, Ägypten; Matthias Eiber, Deutschland; Vasko Kramer, Chile; Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, Deutschland. (v.r.n.l.)

Über die ICPO Foundation

Die ICPO Foundation (International Centers for Precision Oncology Foundation) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Entrepreneuren nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einem One-size-fits-all-Ansatz hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei, den weltweiten Patientenzugang zur radiomolekularen Präzisionsonkologie zu fördern, um diesen Wandel zu unterstützen. Um den Patientenzugang zu verbessern, baut die ICPO Foundation ein internationales Netzwerk physischer, diagnostischer und therapeutischer Zentren für Präzisionsonkologie auf, das auf einem Modell des gemeinsamen Know-hows, zertifizierter Ausbildung mit der "ICPO Academy for Theranostics" und der Standardisierung von Design und Prozessen basiert, um weltweit die beste klinische Praxis zu ermöglichen. Darüber hinaus hat sich die ICPO Foundation zum Ziel gesetzt, ihre Zentren zu stärken, indem sie sie in eine hochgradig integrative Gemeinschaft einbettet, die ihr Modell vorantreibt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, indem sie es allen bedürftigen Patienten unabhängig von Land oder sozialem Status zugänglich macht.

Erfahren Sie mehr über die ICPO Foundation unter www.icpo.foundation und die ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy

