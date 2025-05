DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Beschäftigungsbarometer im Mai gestiegen

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Mai auf 95,2 Punkte von 94,0 im April gestiegen. "Der Arbeitsmarkt zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Ob daraus eine echte Trendwende wird, hängt maßgeblich von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab."

Klingbeil fordert Verzicht auf Provokationen im Handelsstreit

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will im Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump auf Gegenattacken verzichten und mahnt stattdessen ernsthaft Verhandlungen an. "Wir brauchen jetzt keine weiteren Provokationen, sondern ernsthafte Verhandlungen", sagte Klingbeil der Bild am Sonntag. Genau darüber habe er mit US-Finanzminister Scott Bessent beraten. Klingbeil warnte: "Die US-Zölle gefährden die amerikanische Wirtschaft mindestens genauso stark wie die deutsche und europäische Wirtschaft. Dieser Handelskonflikt schadet allen und muss schnell beendet werden."

Trump verkündet Aufschub der EU-Zölle bis zum 9. Juli

US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass die gegen die Europäische Union verhängten Zölle bis zum 9. Juli aufgeschoben werden. Am 1. Juni sollten Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten. Trump schrieb in einem Social-Media-Post, er habe einen Anruf von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erhalten, in dem sie um eine Verlängerung gebeten habe. "Es war mein Privileg, dies zu tun", schrieb er. "Sie sagte, wir werden uns schnell zusammensetzen und sehen, ob wir eine Lösung finden können", sagte Trump vor einer Schar von Reportern.

Die USA verspielen Vertrauen

Der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel, hält ein Abkommen zwischen den USA und der EU mit Einfuhrzöllen von weniger als 50 Prozent für wahrscheinlich, sieht aber weiter eine große Unsicherheit. "Die Frage, die sich derzeit stellt, ist: Wie verlässlich sind Abkommen mit den USA? Die USA verspielen derzeit Vertrauen", schreibt er in einem Kommentar. An den Finanzmärkten falle das Urteil deshalb eindeutig aus: Der Dollar büße seit Freitagnachmittag weiter an Wert ein.

