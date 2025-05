Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Exness, einer der weltweit größten Retail Broker, hat seine neueste globale Markenkampagne gestartet, die die Wirkung der letztjährigen Kampagne "Born to Trade" noch verstärken soll. Die neue Kampagne taucht tiefer in die Denkweise des modernen Wertpapierhändlers ein und fängt den Antrieb, die Konzentration und die emotionalen Höhen und Tiefen ein, die mit jeder Handelssitzung einhergehen.Das Herzstück der Kampagne ist ein aufwendig produziertes, visuell beeindruckendes Konzept, das das Gefühl des Tradings zum Leben erweckt - von der Vorfreude vor dem Eingehen einer Position bis hin zum Nervenkitzel, wenn man die richtige Entscheidung getroffen hat. Es ist ein frischer, wirkungsvoller Blick auf das, was Trader antreibt und was sie immer wieder zurückkommen lässt.Alfonso Cardalda, Exness Chief Marketing Officer, kommentierte: "Trader reagieren nicht nur auf die Märkte, sie leben sie. Wir verstehen, dass Trading für sie mehr ist als ein Beruf, er ist eine Berufung. Diese Kampagne ist so angelegt, dass sie die Herzen und Köpfe der Trader direkt anspricht. Sie fängt das Adrenalin, den Antrieb und die Denkweise ein, die echte Trader ausmachen, und unterstreicht gleichzeitig, was uns auszeichnet: zuverlässige Leistung, hervorragende Produkte und ein tiefes Verständnis für die Welt der Trader. Wir bei Exness wissen genau, was Trader fühlen, denken und brauchen, und mit dieser Kampagne treten wir mit unseren Tradern auf einer tieferen Ebene in Kontakt. Deshalb sind wir nach wie vor der Broker erster Wahl für über eine Million aktiver Trader weltweit."Angetrieben von der Erkenntnis, dass sich jeder Trader als Teil einer besonderen Gruppe sieht - ehrgeizig, mutig, unabhängig - unterstreicht die Kampagne die Rolle von Exness als Broker für diejenigen, die zum Trading geboren sind. Sie hebt zwei Grundpfeiler der Marke hervor:- Trader als Helden: Die Darstellung von Trader als Helden und Vorbilder- Das Produkt als Enabler: Wir präsentieren die unübertroffene Technologie von Exness und die marktführenden Funktionen wie nahtlose Auszahlungen, enge und stabile Spreads* und schnelle Ausführung.Von scharfen Bildern bis hin zu fesselnden Erzählungen ist alles darauf ausgerichtet, die Trader auf einer tieferen Ebene anzusprechen. Es ist eine filmische Hommage an die Reise eines jeden Traders - von den Momenten des Zweifels bis zu den entscheidenden Handlungen.Die Kampagne, die weltweit auf verschiedenen Kanälen und Plattformen eingeführt wird, unterstreicht die Position von Exness als vertrauenswürdiger Broker, der Trader wirklich versteht und ihnen den Vorteil verschafft, den sie suchen.Exness wurde 2008 gegründet und ist ein globaler Multi-Asset-Broker, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Online-Trading-Branche neu zu gestalten. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen darauf konzentriert, durch umfangreiche Investitionen in Technologie und Infrastruktur das ultimative Trading-Erlebnis zu schaffen. Der frische Ansatz von Exness findet bei Tradern weltweit Anklang und hat das Unternehmen zu einem der bekanntesten Retail-Broker in diesem Sektor gemacht.* "Beste Spreads" bedeutet die engsten und stabilsten Spreads. "Stabilste" bezieht sich auf die niedrigsten maximalen Spreads, und "engste" auf die engsten durchschnittlichen Spreads, die auf Exness Pro-Konten angeboten werden, für bestimmte Instrumente. Diese werden mit den Spreads für provisionsfreie Konten anderer Top-Broker über den angegebenen Zeitraum verglichen.eleonora.oikonomidou@exness.comKontakt:Eleonora Oikonomidoueleonora.oikonomidou@exness.com+35725030959Video: https://www.youtube.com/watch?v=eBpamhk-3bIFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2694432/Exness_2.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2694490/Exness_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/exness-startet-ambitionierte-neue-globale-kampagne-die-trader-in-den-mittelpunkt-der-geschichte-stellt-302464027.htmlOriginal-Content von: Exness, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171775/6042021