Weimar (ots) -Bilder einer Stadt: In einer dreiteiligen Doku-Serie von ARD Kultur erkundet Fotograf Philipp Gladsome seine Heimatstadt Chemnitz. Gemeinsam mit dem frischen Blick prominenter Fotografinnen und Fotografen fängt er die lebendige Musik- und Kulturszene ein - trifft dabei auf Bands wie "Blond" und "Tränen", Schauspieler Jörg Schüttauf und Stars der lokalen Sport- und Kreativszene. Jede Folge präsentiert neue Gesichter, Spots und Kulturstätten der Stadt. "Blende & Beton - Kulturhauptstadt Chemnitz" ist ab 27. Mai in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9hcmRrdWx0dXItYmxlbmRlLXVuZC1iZXRvbi1rdWx0dXJoYXVwc3RhZHQtY2hlbW5pdHotc3RhZmZlbHNlcmll) und bei ardkultur.de zu sehen.Mit seinen Porträt- und Konzertaufnahmen hat sich der 36-jährige Fotograf Philipp Gladsome einen Namen in der deutschen Musiklandschaft gemacht. Er begleitet Bands wie Kraftklub, K.I.Z. oder Silbermond mit der Kamera und bringt Persönlichkeiten wie Matthias Schweighöfer, Casper und Loredana vor die Linse. Im Kulturhauptstadtjahr kehrt der gebürtige Karl-Marx-Städter - heute Wahl-Berliner - zurück in seine Heimatstadt Chemnitz, die seit der politischen Wende 1990 wieder ihren historischen Namen trägt. Ganz im Sinne des Kulturhauptstadt-Mottos "C the Unseen" will er Chemnitz aus neuen Blickwinkeln erkunden.Dafür lädt er Fotografinnen und Fotografen ein, gemeinsam mit ihm die Stadt zu entdecken - von der Architektur bis zur Clubkultur. Jede Folge der Serie eröffnet einen frischen Blick auf Chemnitz und zeigt die Stadt in ihren überraschenden Facetten.Folge 1: Der Look der StadtPhilipp Gladsome lädt den bekannten Architektur-Fotografen Konrad Langer ein, um einen ersten Eindruck seiner Stadt einzufangen: Zwischen Skatepark und Ostmoderne treffen sie auf Profi-Basketballer des Bundesligisten Chemnitzer NINERS, Breaker und Hip-Hop-Tänzerinnen und -Tänzer, u.a. von der erfolgreichen Crew "The Saxons". Gemeinsam entdecken sie die Gebäude und Gesichter aus Konrads Perspektive und tauchen zum Abschluss in Philipps zweites Wohnzimmer ein - beim Ätna-Konzert im Atomino.Folge 2: Der Sound der StadtIn der zweiten Folge widmet sich Philipp Gladsome seinen Wurzeln: Musik und Clubkultur "made in Chemnitz". In einer alten Industriehalle trifft er die Indie-Pop-Band "Tränen" seines langjährigen Freunds und Kraftklub-Gitarristen Steffen Israel zum Bandfoto. Gemeinsam mit Regisseurin und Fotografin Jen Krause zieht er vom Plattenbauviertel weiter ins pulsierende Chemnitzer Nachtleben - unter anderem zu den DJs Tiner und Em.Aevi im Transit im Kulturbahnhof. Ein Zwischenstopp führt sie zur Band "Blond", die mitten in den Vorbereitungen zu ihrem neuen Album steckt.Folge 3: Die Bühnen der StadtIm dritten Teil besucht Philipp Gladsome die Bühnen seiner Stadt - von Oper bis Stadthalle. Unterstützt vom Modefotografen Kristian Schuller (bekannt aus "Germany's Next Topmodel") trifft er im Theater auf den renommierten Schauspieler Jörg Schüttauf, dessen Karriere in Karl-Marx-Stadt begann. Außerdem hat Philipp Glasdome den Reisefotografen Max Muench, Mitbegründer des Fotografie-Kollektiv "German Roamers", in die gemeinsame Heimat eingeladen. Trotz vieler Parallelen kennt Max eine andere Seite von Chemnitz, etwa die klassischen Konzerthäuser aus seiner Zeit als Pianist."Blende & Beton - Kulturhauptstadt Chemnitz" ist eine Produktion von i&u TV, einem Unternehmen der LEONINE Studios, für ARD Kultur. Seitens i&u TV zeichnen Christine Dahmen (Redaktion) und Thomas Sohns (Executive Producer) verantwortlich. Regie führten Benjamin Rost und Martin Groß. Bei ARD Kultur sind Yasmin Vorndran-Ahmadiar und Franciscus Wenner (Redaktion) sowie Kristian Costa-Zahn (Head of Content) zuständig. Alle drei Folgen sind ab dem 27. Mai 2025 in der ARD Mediathek (1.ard.de/BlendeundBeton) und bei ardkultur.de zu sehen.Kulturhauptstadt Chemnitz 2025: ARD Kultur setzt kreative AkzenteNeben "Blende & Beton" und der gemeinsam mit dem MDR produzierten Doku "KOSMOS CHEMNITZ: MISSION 2-0-2-5" startet ARD Kultur im Sommer den ARD Kultur Creators-Wettbewerbs "Make it real". Das Finale des Wettbewerbs wird im Herbst mit einem Multimedia-Event in Chemnitz gefeiert. Auch das Literatur-Talk-Format "Buch-Lounge" mit Moderatorin Mona Ameziane macht im Herbst Station in der Stadt.ARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und ARD-Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur außerdem innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerk- und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. 