Wirtschaften wachsen, wie in Vietnam und damit der Energiehunger. Rund 16 Prozent steigt der Energiebedarf in Vietnam pro Jahr an. Zuverlässig und klimafreundlich soll die Energie sein. Im südostasiatischen Land verfolgt man wieder Pläne zur Entwicklung von Kernkraftwerken. Diese wurden nach der Katastrophe von Fukushima ausgesetzt. Zwischen 2030 und 2035 sollen bereits die ersten Kernkraftwerke ans Netz gehen. Dafür ist Know-how aus dem Ausland nötig, Verhandlungen mit Russland, Japan, Frankreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...