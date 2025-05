Für den DAX ging es am Freitag mit einem Tagesminus von 1,5% auf 23.630 deutlich nach unten. Rückblick: Die Androhung neuer US-Strafzölle gegen die EU hat den deutschen Leitindex am Freitagnachmittag unter Druck gesetzt. Nachdem die Notierungen zunächst bei 24.027 wieder oberhalb der 24.000er-Barriere in den Handel gestartet und in der Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...