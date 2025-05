Stuttgart/Augsburg (ots) -Seit 2020 befindet sich der Medizincampus der Universität Augsburg im Wandel. Mit dem Ziel, eine moderne und zukunftsorientierte medizinische Ausbildung zu bieten, entstehen im Auftrag des Staatlichen Bauamts Augsburg auf einem Areal von rund 78.000 Quadratmetern hochmoderne Lehr- und Forschungsgebäude. Das erste Lehrgebäude ist seit vergangenem Oktober bereits im Betrieb und dient nicht nur als Zentrum für die Lehre, sondern auch als enge Verzahnung von Theorie und klinischer Praxis. Gerade im Modellstudiengang Humanmedizin liegt der Fokus von Beginn an darauf, den klinischen Alltag einzubinden - die räumliche Nähe ist deshalb unverzichtbar. Aktuell laufen die Arbeiten am benachbarten Institut für Theoretische Medizin (ITM), das 2026 fertiggestellt wird. Das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer mit Hauptsitz in Stuttgart unterstützt die Universität bei der Transformation in enger Zusammenarbeit mit seiner Tochter m3 Bauprojektmanagement GmbH.Die Universitätsmedizin am Standort wird künftig nicht nur eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der Hochschule spielen, sondern auch maßgeblich die Gesundheitsversorgung in der Region Bayerisch-Schwaben prägen. Der Medizincampus setzt dabei auf eine enge Kopplung von Theorie und Praxis - ein Konzept, das durch die unmittelbare Nähe zum Universitätsklinikum im Westen der Stadt optimal unterstützt wird. Mit 1.500 Studienplätzen und 100 Professuren entsteht hier ein innovativer Ausbildungsort für eine neue Generation von Mediziner:innen, die bestens auf die Herausforderungen der modernen Gesundheitsversorgung vorbereitet werden.Schlüsselrolle für reibungslose AbläufeUm sicherzustellen, dass bei einem Projekt dieser Größe alles reibungslos verläuft und jeder genau weiß, was wie, wann und wo zu tun ist, ist Daniel Müllner, Teamleiter bei Drees & Sommer, gemeinsam mit seinem Team in der Technischen Projektsteuerung - speziell im Inbetriebnahmemanagement (IBM) - im Einsatz: "Wir arbeiten mit zahlreichen Teams und Akteuren zusammen und gewährleisten, dass alle Beteiligten effizient kooperieren. Dazu koordinieren wir Termine und moderieren alle Abläufe der technischen Inbetriebnahmen auf der Baustelle und darüber hinaus. Unser Ziel ist es, reibungslose Prozesse sicherzustellen", so Müllner. "Damit sichern wir die Qualität des Bauablaufes und erkennen frühzeitig Mängel, insbesondere im Bereich der technischen Anlagen. Einer der größten Mehrwerte unserer Arbeit ist dabei, dass wir Transparenz schaffen. Das ist in der,heißen' Phase, wo Montageterminpläne zum Teil enden und die Inbetriebnahme meist nur ein rudimentärer Balken ist, tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg."Forschung und Lehre vereintDas im Oktober fertiggestellte Lehrgebäude (LGB) erstreckt sich über rund 6.400 Quadratmeter und beinhaltet besonders zukunftsweisend ein Skills Lab im ersten Obergeschoss, in dem medizinische Notfälle unter realen Bedingungen trainiert werden können. Zudem beherbergt das LGB die Medizinische Teilbibliothek der Universitätsbibliothek Augsburg, das Dekanat der Medizinischen Fakultät sowie das Institut für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin (DeMEdA). Ergänzt wird die Vielfalt des Neubaus durch einen bepflanzten Lesegarten, der von der oberen Bibliotheksetage aus zugänglich ist.Technisches Monitoring für nachhaltigen BetriebDas Team von Drees & Sommer rund um Daniel Müllner ist beim LGB auch mit dem Technischen Monitoring im Einsatz und sorgt dafür, dass sich die technischen Systeme nach Fertigstellung des Gebäudes effizient und nachhaltig betreiben lassen. "Wir haben es hier mit Räumen komplexer Nutzung zu tun, in denen es Lüftungsanlagen sowie ein sensibles Heiz- und Kühlsystem gibt, die wir nach der Fertigstellung über einen Zeitraum von zwei Jahren kontinuierlich überwachen dürfen. Dabei werden zum Beispiel die Messwerte von Fühlern und Zählern der Gebäudetechnik genutzt, die regelmäßig Daten zu Betriebspunkten, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität liefern", so Müllner. "Wir werten eine Vielzahl von Datenpunkten aus und überprüfen, ob die Anlagen erstens das tun, was sie sollen und zweitens, ob sie das auch energieeffizient tun. Hier kann es beispielsweise zu Unterschieden hinsichtlich der Jahreszeiten kommen: Ein klassisches Beispiel, das wir immer wieder finden, ist das gleichzeitige Heizen und Kühlen in Kühlregistern von Lüftungsanlagen oder Heiz-/Kühldecken, was unnötige Energiekosten verursacht", so der Fachmann.Das Institut für Theoretische Medizin (ITM), das voraussichtlich 2026 bezogen wird und direkt neben dem Lehrgebäude liegt, bietet auf knapp 8.600 Quadratmetern Platz für vorklinische Lehrstühle, Labore, Praktikumsräume sowie einen Post-Mortem-Bereich mit Anatomie. Der Grundriss des Gebäudes wird von zwei versetzten Innenhöfen geprägt. Ein glasüberdachtes Atrium und ein Moosgarten ergänzen das Ensemble. Bis das Institut für Theoretische Medizin bezugsbereit ist, sorgt die Universität mit Ausweichoptionen für einen reibungslosen Lehrbetrieb: Die ehemalige Kinderklinik in Augsburg sowie Bereiche im Universitätsklinikum Augsburg wurden dazu umgebaut und für die ersten Studierenden im Modellstudiengang Humanmedizin angepasst. Außerdem gibt es knapp 6.300 Quadratmeter Fläche im Rahmen von Lehrräumen und Laboren an vier Standorten in Augsburg und Garching, die als Übergangslösung dienen.