Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche wurde zunächst die US-Verschuldung an den Finanzmärkten zum Thema gemacht, berichten die Analysten der Helaba.Dafür verantwortlich sei neben der Herabstufung der US-Bonität das geplante und weiter vorangetriebene Steuersenkungspaket der Trump-Administration gewesen. Zum Ende der Woche habe Trump zudem für schlechte Stimmung und erhöhte Volatilität an den Märkten gesorgt, da er einen Zoll in Höhe von 50 % auf EU-Importe ab dem 1. Juni vorgeschlagen habe. Inzwischen sei der Termin auf den 9. Juli verschoben worden. Die US-Zinssenkungserwartungen seien derweil gedämpft, und die Fed zeige keine Eile, die Leitzinsen zu senken. Im Gegensatz dazu stehe bei der Europäischen Zentralbank die Tür für eine weitere Lockerung der Geldpolitik offen, und mit Blick auf den Juni-Termin erscheine eine Zinssenkung möglich. ...

