Noch in diesem Jahr wird Xpeng in China eine neue Generation seiner Elektro-Limousine P7 auf den Markt bringen. Aus dem Zulassungsantrag sind nun die ersten Bilder und technische Eckdaten des auch in Europa angebotenen Modells bekannt geworden. In China soll der neue P7 im Laufe des dritten Quartals auf den Markt kommen, der Zulassungsantrag bzw. die Aufnahme in den Fahrzeugkalatog des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...