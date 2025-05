Berlin (ots) -Jetzt wird gefeiert! Anlässlich von Ralf Königs 65. Geburtstag präsentiert die Egmont Comic Collection ein ganz besonderes Buch. Darin erscheinen mehr als 100 Seiten Comics, die bisher noch nicht in Buchform veröffentlicht wurden. Von den Publikumslieblingen "Konrad und Paul" bis zu anderen bekannten Persönlichkeiten wie "Moses" und "Spargel" ist für alle etwas dabei. Außerdem hat sich Ralf König mit dem Journalisten und Comic-Experten Alex Jakubowski (comic-denkblase.de) verabredet, um über sein Leben und seine Werke zu plaudern. Über Vorbilder und Originale, Pflaumenstürze und Sahneschnitten, die queere Szene, über Gott und die Welt. Herausgekommen ist ein 192 Seiten starker Jubiläumsband, der sich liest, wie ein Gespräch unter Freunden am Küchentisch.Das Geburtstags-Interview behandelt alle wichtigen Stationen und Bücher des Königs. Es geht um Anekdoten aus Ostwestfalen, wiedergefundenen Kinderzeichnungen, oder um den ersten Besuch auf einer schwulen Veranstaltung - dem Homolulu. Natürlich wird auch der Erfolg von "Der bewegte Mann" besprochen, aber auch das Altern oder die Angst vorm Scheitern.Journalist Alex Jakubowski schwärmt von dem Projekt: "Die Leute erwartet ein sehr schön gemachtes Buch! Mit vielen tollen Comics und einem spannenden Interview, das mit vielen Zeichnungen, Skizzen und Fotos von Ralf illustriert wurde. Auch für Kenner dürfte so manche Überraschung dabei sein."Außerdem gehen Ralf König und Alex Jakubowski auf Buchvorstellungstour in Deutschland: Die Pre-Release Vorstellung findet am 04.06. um 20:00 in der Buchhandlung Eisenherz in Berlin statt. Von dort aus geht es für die beiden weiter nach Frankfurt am Main, am 10.06 um 19:30 in die Romanfabrik. Im Anschluss daran gibt es drei Solo-Auftritte von Ralf König in Köln in der Buchhandlung Bittner am 12.06 und auf der Buchmesse SAAR am 13.06. Am 17. Juni stellt Ralf das Buch im Vereinsheim in Schwabing vor. Gemeinsam werden Ralf und Alex während des Münchner Comicfestivals (19.06 - 22.06) signieren und Rede und Antwort stehen. (19.06. um 16 Uhr und am 21.06. um 14 Uhr). Tickets gibt es bei den jeweiligen Veranstaltern."Pflaumensturz und Sahneschnitten - 65 Jahre Ralf König" - Egmont Comic Collection, EUR 35,00, ISBN 978-3-7704-1165-8 ist ab dem 11. Juni 2025 im Handel erhältlich und auch unter www.egmont-shop.deFür Interviews, Bildmaterial und Rezensionsexemplare und Gästelistenplätze für das Pre-Release Event in Berlin wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Till ReischlPR Egmont Verlagsgesellschaften Comics und MangaRitterstraße 2610969 BerlinPhone: 0171 4964227E-Mail: t.reischl@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058492/100931968