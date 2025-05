Expandi Limited ist einer der angesehensten B2B MarTech- und AdTech-Anbieter in Europa und weltweit, während Kompass global führend in B2B SalesTech- und MarTech-Lösungen ist und den Marketplace www.kompass.com betreibt. Beide sind eine bahnbrechende Partnerschaft eingegangen, um die Art, wie Unternehmen sich verbinden, ihre Produkte vermarkten und wachsen durch modernste Technologie und ganz neue Datenbasen zu transformieren.

Die Vereinbarung deckt zahlreiche strategische Gebiete ab, die für den B2B-Markt innovative Lösungen bereitstellen:

Zentrale Bereiche der Zusammenarbeit

Innovative B2B-Plattform

Im Rahmen der Partnerschaft wird Expandi's B2B Stars Plattform in www.Kompass.com integriert, einen der wichtigsten europäischen B2B Marketplaces, bekannt für fundierte Informationen. Dank der Integration wird eine umfassende "find and be found"-Lösung entwickelt. So können Unternehmen weltweit sich mit vertrauenswürdigen Partnern verbinden und zwar auf der Basis von zuverlässigen Überprüfungen, Finanzratings und Branchenauszeichnungen. Gezielte Werbung auf Kompass.com

Expandi's fortschrittliche Lösungen für Werbung, wie zum Beispiel AccountInsight werden auf kompass.com bereitgestellt. Dies ist eine der europaweiten B2B-Websites mit dem höchsten Traffic. Eine sehr genaue Ausrichtung ist unter anderem dank Firmographics, Technographics, Absichtssignalen und Standortdaten für Werbetreibende möglich. Dies garantiert eine außergewöhnliche Reichweite und Relevanz. Aufgrund einer Genehmigung von Kompass kann Expandi das neue Premium-Placement seinen Direktkunden im Unternehmensbereich und im Netzwerk globaler Mediaagenturen anbieten. Synergie von Absichtsdaten

Expandi's mehrsprachige Plattform für die Erkennung von Absichten Cyance wird mit der durch KI unterstützten Echtzeit-Business-Intelligence von Kompass und den Absichtsdaten von Kompass erweitert. So haben Unternehmen mehr Einblick in das Verbraucherverhalten und sie können zeitig in den Entscheidungsprozess eingreifen. Datenintegration für ABM Excellence

Expandi's preisgekrönte ABM-Plattform Jabmo beinhaltet nun Kompass's Database mit mehr als 60 Millionen Unternehmen mit smarten, KI-generierten Unternehmenskriterien und 200 Millionen Kontakten in mehr als 70 Ländern. Dank dieser Einbettung haben B2B Marketingexperten mehr Möglichkeiten für das Targeting über Jabmo, wenn sie Mikrounternehmen erreichen und/oder zusätzliche Regionen auf der Welt erreichen möchten, die noch nicht auf der Plattform abgedeckt sind. Erweiterte Analysen für Unternehmensstatistiken

Kompass's Flagschiff SalesTech- und MarTech-Lösungen wie zum Beispiel EasyBusiness, werden Analysen von B2B Stars von mehr als 3 Millionen Unternehmen in den USA und Europa beinhalten einschließlich dem Corporate Reputation Score und KI-optimierten Berichten über die Unternehmen. Diese heben Stärken und Schwächen auf der Grundlage der weltweit umfassendsten Datenbank mit verifizierten B2B-Überprüfungen hervor.

Eine bahnbrechende Allianz

Die Partnerschaft zwischen Expandi Limited und Kompass ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des B2B-Marketing und datenbasierter Lösungen. Dank der Vereinigung von Expandi's Fachkenntnis in den Bereichen MarTech und AdTech und den umfassenden Business-Intelligence-Ressourcen von Kompass erreichen Effizienz, Präzision und Wachstum neue Höhen.

Diese Allianz ist entscheidend für die Zukunft des B2B-Marketing, denn durch sie entsteht dank Innovation, präzisem Targeting und praxisrelevanten Statistiken ein hoher Mehrwert.

Raffaele Apostoliti Gründer CEO von Expandi Limited, kommentierte:

"In dieser Partnerschaft haben zwei in ihren Bereichen jeweils führende Unternehmen zueinander gefunden. Indem wir unsere fortschrittlichen Marketingtechnologien mit den umfassenden Datenressourcen und Martech-Lösungen von Kompass kombinieren, schaffen wir eine einmalige Umgebung, die die Art, wie Unternehmen im digitalen Zeitalter wachsen und sich verbinden grundlegend ändert."

Patrick Coupier CEO der Kompass Group, fügte hinzu:

"Kompass war schon immer dafür bekannt, Unternehmen weltweit vertrauenswürdige Unternehmensdaten und smarte MarTech- und SalesTech-SaaS-Lösungen zu bieten. Mit dieser Partnerschaft setzen wir unsere lange Tradition der Innovation fort. Indem wir uns mit Expandi zusammentun, kombinieren wir unsere globalen Smart Data-Fähigkeiten mit den hochmodernen Marketing- und Werbetechnologien, um noch aussagekräftigere, datenbasierte Lösungen zu bieten. Gemeinsam eröffnen wir neue Wege, wie Unternehmen lokal und global ihre idealen B2B-Partner finden, sich mit ihnen in Verbindung setzen und zum Ziel gelangen können."

Über Expandi Limited

Expandi Limited ist eines der weltweit führenden Unternehmen für B2B MarTech- und AdTech-Lösungen. Vor Kurzem wurde Expandi von Frost Sullivan als "#1 Leader in ABM worldwide" ausgezeichnet. Bekannt sind die innovativen Plattformen Jabmo (ABM), Cyance (Absichtsdaten), Accountinsight (DSP für B2B Programmatic Ad) und B2B Stars (KI-unterstütztes Unternehmensverzeichnis). Mit Expandi können Unternehmen intelligentere Marketingstrategien aufgrund von datengestützten Erkenntnissen entwickeln. Deshalb nutzen die meisten globalen Mediaagenturen und einige der größten B2B-Unternehmen Plattformen von Expandi für die weltweite Suche.

Über Kompass

Kompass ist ein globaler B2B SalesTech- und MarTech-Anbieter, der smarte Lösungen für die Generation von Leads bietet, damit Unternehmen lokal und international schneller wachsen können. Mit einer vertrauenswürdigen Datenbank mit mehr als 60 Millionen Unternehmen, 200 Millionen Kontakten in mehr als 70 Ländern und mehr als 4 Millionen einzelnen Besuchern des Marketplace ist www.Kompass.com für Unternehmen durch leistungsstarke Tools wie EasyBusiness, KSales und gezielte Werbedienste unerlässlich. Angefangen bei Smart Data bis hin zu globaler Sichtbarkeit gilt für Kompass: "Your route to business, worldwide".

