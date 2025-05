Berlin (ots/PRNewswire) -Mit wegweisenden Initiativen zur Förderung der digitalen Souveränität Europas, darunter eine Zusage von 200 Milliarden Euro für KI sowie ein starker Fokus auf Cloud-Technologien, feierte die GITEX EUROPE, eine der weltweit größten Veranstaltungen für Technologie und Start-ups, ihr mit Spannung erwartetes Debüt in Berlin. Über 1.400 führende Technologieunternehmen, Start-ups und KMUs aus mehr als 100 Ländern nahmen daran teil. Wondershare (https://www.wondershare.de/business/events/gitex-europe-2025.html?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prforgitexgerman&utm_content=text_21111566_2025-05-15), ein weltweit führendes Softwareunternehmen, beeindruckte mit einem starken Auftritt, bei dem es seine neuesten KI-gestützten kreativen Softwarelösungen präsentierte und so sein Bekenntnis zur digitalen Transformation der europäischen Industrie unterstrich.Wondershare präsentierte sich unter dem Motto "Mehr KI, mehr Effizienz" und zog mit eindrucksvollen Demos und praxisnahen Vorführungen KI-gestützter Anwendungen in Schlüsselbereichen wie Videokreation, PDF-Lösungen sowie Diagramm- und Grafiksoftware große Aufmerksamkeit auf sich. Das Unternehmen präsentierte seine vier Flaggschiffe der Kreativsoftware - Wondershare Filmora (https://filmora.wondershare.de/?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prforfilmorade&utm_content=text_2111166_2025-05-26), Wondershare PDFelement (https://pdf.wondershare.de/?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prforpede&utm_content=text_2111166_2025-05-26), Wondershare EdrawMax (https://www.edrawsoft.com/de/edraw-max/?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prformaxde&utm_content=text_2111166_2025-05-26) und Wondershare EdrawMind (https://www.edrawsoft.com/de/edrawmind/?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prformindde&utm_content=text_2111166_2025-05-26) - und demonstrierte damit nicht nur seine technologische Innovation, sondern auch sein strategisches Engagement für die Bereitstellung branchenspezifischer KI-Lösungen, die gezielt auf Unternehmensanwender in Sektoren wie Regierung, Industrie, IT, Gesundheitswesen und Finanzwesen zugeschnitten sind.Der Stand entwickelte sich schnell zu einem der dynamischsten Anziehungspunkte auf der GITEX EUROPE und zog einen ständigen Strom von Fachleuten, Unternehmensvertretern und Branchenmedien an. Beliebte Influencer trugen mit ihren Live-Streamings zur gesteigerten Aufmerksamkeit bei und erweiterten die Reichweite des Messeauftritts weit über den Veranstaltungsort hinaus. Die Teilnehmer erlebten praxisnahe Demos und ausführlichen Produktberatungen mit den KI-Experten von Wondershare. Das starke Interesse der B2B-Besucher unterstreicht den wachsenden Bedarf des Marktes an praxisorientierten, einsatzbereiten KI-Lösungen, die auf reale Branchenszenarien zugeschnitten sind.Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, stellte Wondershare eine Reihe KI-gestützter Lösungen vor, die gezielt auf die vielfältigen Anforderungen unterschiedlicher Branchen zugeschnitten sind. In Behörden und im öffentlichen Sektor ermöglicht PDFelement die effiziente Digitalisierung von Dokumenten, sichere elektronische Signaturen und intelligente Archivierung, wodurch die Verwaltungsabläufe gestrafft werden. Für die Fertigungs- und IT-Branche bieten EdrawMax und EdrawMind leistungsstarke Funktionen für Diagrammerstellung und Mind-Mapping, mit denen Teams komplexe Prozesse, Systeme und technische Architekturen klar und strukturiert visualisieren können.Einer der Höhepunkte des Wondershare-Auftritts war die Vorstellung von EdrawMax 14.5, das mit leistungsstarken, KI-gesteuerten Funktionen zur Diagrammerstellung aufwartet. Mit dem neuen AI Diagram Creator können Nutzer einfach ihre Ideen eingeben, und EdrawMax generiert daraufhin in Sekundenschnelle visuell ansprechende Diagramme mit klarer Logik, harmonischen Farbschemata und durchdachten Layouts. Unterstützt werden dabei verschiedenste Formate, darunter einseitige Präsentationsfolien, Flussdiagramme, Infografiken, Zeitleisten und mehr.Zur Förderung der mobilen Produktivität führt die EdrawMax-App auch eine neue Funktion "Foto zu Diagramm". Nutzer können mit ihrem Mobilgerät ein Foto aufnehmen, und die KI wandelt das Bild präzise in eine editierbare Diagrammdatei um - einschließlich der Erkennung von handgezeichneten Skizzen - und verwandelt so Smartphones in tragbare kreative Arbeitsplätze.* Die Funktionen des AI Diagram Creator und der PowerPoint Add-ins werden ab Juni 2025 schrittweise ausgerollt. Die genauen Einführungstermine können je nach Markt variieren - abhängig von Faktoren wie technischer Infrastruktur, Nutzernachfrage und lokalen regulatorischen Anforderungen.Neben EdrawMax konnten Besucher auch KI-gestützte Innovationen aus dem gesamten Ökosystem von Wondershare entdecken, darunter Filmora "KI Idee zu Video" und "Intelligente Kurze Clips", PDFelement "KI-Zusammenfassung" und EdrawMind "AI Mindmap Generator". Diese Lösungen wurden entwickelt, um die Content-Erstellung zu vereinfachen, die Produktivität zu steigern und komplexe Arbeitsabläufe für Einzelpersonen wie auch für Teams effizienter zu gestalten.Die KI-Lösungen von Wondershare werden auf globalen Software-Bewertungsplattformen wie G2 durchweg positiv bewertet, und die Präsenz des Unternehmens in Europa wächst rasant. Insbesondere PDFelement findet breite Anwendung bei namhaften Unternehmen wie DIHK, Pilz, SySS und Wörwag Pharma - und ermöglicht durch intelligente Dokumentenautomatisierung Produktivitätssteigerungen von über 40 %.Während Europa mit Initiativen wie den Aktionsplan für den KI-Kontinent zunehmend zur globalen KI-Großmacht aufsteigt, etabliert sich die GITEX als wichtiger Knotenpunkt für branchenübergreifende Zusammenarbeit und technologische Innovation. Die Teilnahme von Wondershare an der Auftaktveranstaltung unterstreicht das klare Bekenntnis des Unternehmens, diesen Wandel aktiv mitzugestalten, und zeigt zugleich dessen Bestreben, ein zuverlässiger digitaler Partner für Unternehmen zu sein, die sich in der Ära der intelligenten Arbeit neu orientieren."Wir freuen uns, unser Debüt auf der GITEX EUROPE zu geben und KI-gestützte Kreativsoftware vorzustellen, die gezielt auf die Anforderungen der europäischen Industrie zugeschnitten ist", sagte Rocky, Geschäftsführer der Enterprise Development Business Unit von Wondershare. "Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem langfristigen Engagement, lokale Unternehmen mit intelligenten Tools zu unterstützen und strategische Partnerschaften in der Region auszubauen. Wir laden Partner in Europa herzlich ein, gemeinsam mit uns neue Chancen für eine intelligentere und effizientere digitale Transformation zu erkunden. Bei Interesse an Kooperationen oder Produktlösungen steht unser Team jederzeit gerne zur Verfügung."Informationen zu WondershareWondershare (https://www.wondershare.de/?utm_source=other_media_sites&utm_medium=pr&utm_campaign=prforgitexgerman&utm_content=text_21111566_2025-05-15) ist ein weltweit anerkanntes Softwareunternehmen, das 2003 gegründet wurde und für seine innovativen Lösungen für Kreativität und Produktivität bekannt ist. Getrieben von der Mission "Creativity Simplified" bietet Wondershare eine breite Palette intuitiver Tools, darunter Filmora, Virbo und DemoCreator für die Videobearbeitung, PDFelement für das Dokumentenmanagement, EdrawMax und EdrawMind für die Diagrammerstellung sowie SelfyzAI und Pixpic für die Bildwiederherstellung und -bearbeitung. Mit über 1,5 Milliarden Nutzern in mehr als 200 Ländern und Regionen unterstützt Wondershare die nächste Generation von Kreativen durch benutzerfreundliche Software und trendige Kreativressourcen und erweitert damit kontinuierlich die Grenzen kreativer Möglichkeiten weltweit.