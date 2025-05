EQS-Media / 26.05.2025 / 10:15 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Die CSR Beratungsgesellschaft kooperiert mit Ethos - Stärkung der nachhaltigen Ausrichtung des CSR Aktien Deutschland Plus Fonds Hofheim/Ts., 26. Mai 2025 - Die CSR Beratungsgesellschaft mbH erweitert ihre Kompetenzen im Bereich nachhaltiger Investments: Ab sofort kooperiert die CSR bei der Stimmrechtsausübung für die im CSR Aktien Deutschland Plus gehaltenen Unternehmensanteile mit der Ethos Stiftung aus der Schweiz. Ziel der Kooperation ist es, die nachhaltige Ausrichtung des Fonds weiter zu stärken und die aktive Wahrnehmung von Aktionärsrechten noch gezielter an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. Die Ethos Stiftung analysiert Unternehmen unter Berücksichtigung "sozialer, ökologischer und Governance-Kriterien mit dem Ziel, langfristig den Interessen der Aktionärinnen/Aktionäre und anderer Anspruchsgruppen gerecht zu werden". Diese fundierten Analysen fließen künftig in die Stimmrechtsausübung des CSR Aktien Deutschland Plus ein. Ein weiterer Vorteil der Zusammenarbeit liegt in der geografischen Nähe und Unabhängigkeit: Als europäischer Partner ist Ethos nah an den regulatorischen Anforderungen und Erwartungen europäischer Asset Manager. Die Kooperation bietet zudem eine Alternative zu US-amerikanischen Anbietern, deren Regularien und Perspektiven nicht immer deckungsgleich mit europäischen Ansätzen nachhaltiger Unternehmensführung sind. "Mit der Einbindung von Ethos schaffen wir für unsere nachhaltig ausgerichteten Aktienstrategien einen noch stärkeren Fokus auf die Förderung nachhaltiger Unternehmensführung. Wir reagieren damit auch auf das Interesse unserer Investorinnen und Investoren, europäische Nachhaltigkeitsstandards konsequent zu berücksichtigen", sagt Norbert Clément, Geschäftsführer der CSR Beratungsgesellschaft. Borislav Ivanov, Partner und Senior Portfoliomanager der CSR freut sich ebenfalls über die Zusammenarbeit: "Für uns ist die Kooperation mit Ethos ein wichtiger Schritt, um die konsequente Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie auch auf der Ebene der Unternehmensdialoge und Stimmrechtsausübung zu stärken. Die fundierten Analysen von Ethos helfen uns, ökologische und soziale Aspekte gezielt in die Unternehmensführung einzubringen und so nachhaltige Veränderungen zu fördern." Michael Spalding, Mitglied der Ethos-Geschäftsleitung, weitet damit das Angebot der Ethos Stiftung auch außerhalb der Schweiz aus. "Unsere Aktivitäten nun auch in Deutschland anzubieten und gemeinsam mit der CSR Beratungsgesellschaft und ihren Fonds-Partnern einen Beitrag zu verantwortungsvoller Unternehmensführung zu leisten, ist uns ein großes Anliegen. Die seit bald 30 Jahren anerkannten und anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandards von Ethos, welche in der Schweiz von vielen Pensionskassen und auch von nachhaltig orientierten Banken angewendet werden, stoßen sicherlich auch in Deutschland auf weiteres Interesse und bieten eine interessante Alternative zu den bereits etablierten Stimmrechtsberatern." Unterstützt wird die Kooperation von der zuständigen Kapitalanlagegesellschaft Monega (Köln) und der Kreissparkasse Köln als Verwahrstelle des Fonds. Über die CSR Beratungsgesellschaft:

Die CSR Beratungsgesellschaft mbH ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus, gegründet 2008. Unser geschäftsführender Gesellschafter Norbert Clément hat zeitgleich mit der CSR die gemeinnützige Clément-Stiftung gegründet. Somit fließt ein Drittel ihres Jahresgewinns in gemeinnützige Projekte. Seit ihrer Gründung verfolgt die CSR eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die Ethos Stiftung mit Sitz in Genf wurde 1997 von Pensionskassen gegründet und setzt sich für die Förderung nachhaltiger Entwicklung und guter Unternehmensführung ein. Sie bietet Stimmrechtsempfehlungen, Engagement-Programme und Unternehmensanalysen an, die ökologische, soziale und Governance-Aspekte berücksichtigen. Ihre persönliche Ansprechpartnerin: CSR Beratungsgesellschaft mbH

