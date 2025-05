Wien (APA-ots) - - Nun auch Angebot an Finanzdienstleistungen für institutionelle

Investor:innen



- Sandra Straka verstärkt UNIQA und leitet den Vertrieb für institutionelle Drittkunden



Die UNIQA Gruppe, eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa, baut ihren Geschäftsbereich Vermögensverwaltung weiter aus. Ab sofort werden auch Finanzdienstleistungen für institutionelle Kund:innen angeboten.

Der Geschäftsbereich ist bei der UNIQA Capital Markets GmbH (UCM) angesiedelt. Die Vermögensveranlagungseinheit der UNIQA Gruppe verwaltet rund 22 Milliarden Euro. Im Zuge dieser strategischen Weiterentwicklung wird UNIQA Capital Markets auch personell verstärkt: Sandra Straka konnte als neue Leiterin des Vertriebs für institutionelle Drittkunden gewonnen werden. Sie wird ihre Tätigkeit am 1. Juli 2025 aufnehmen und den Aufbau des Geschäfts mit institutionellen Drittkunden verantworten, bei dem UCM maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen für externe institutionelle Investor:innen anbietet.



Zwtl.: Vertriebsleiterin mit über 21 Jahren Erfahrung im Bank- und Asset-Management-Bereich



Straka war zuletzt bei Goldman Sachs Asset Management tätig, wo sie als Head of Third Party Wealth Client Business für Deutschland und Österreich Verantwortung trug. Mit über 21 Jahren Erfahrung im Bank- und Asset-Management-Bereich bringt Frau Straka eine beeindruckende Erfolgsbilanz und ein exzellentes Netzwerk mit. Ihre Expertise in der Vermögensveranlagung und ihr strategisches Denken werden entscheidend dazu beitragen, das Wachstum und die Weiterentwicklung von UCM zu fördern.



"Mit dem erweiterten Angebot für institutionelle Kundinnen und Kunden eröffnen sich für uns neue, vielversprechende

Wachstumsperspektiven. Sandra Straka ist mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihrem internationalen Netzwerk und ihrer strategischen Weitsicht eine große Bereicherung für unser Team. Wir freuen uns sehr, sie bei UNIQA willkommen zu heißen und gemeinsam neue Maßstäbe im institutionellen Asset Management zu setzen", sagt Andreas Bertl, Geschäftsführer der UNIQA Capital Markets GmbH.



Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sich Frau Straka aktiv für Diversitätsinitiativen und Mentoring-Programme. Sie ist Gründungsmitglied und Sponsorin von Plattformen wie WECONOMY und Frauen im Asset Management (FAM), die sich für die Förderung von Diversitätsmaßnahmen und die Vernetzung von Frauen in der Finanzbranche einsetzen.



Im Pressebereich von UNIQA finden Sie Bildmaterial.



