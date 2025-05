Düsseldorf (ots) -KFCxJapan, das klingt erst einmal außergewöhnlich, ist aber längst eine legendäre Kombi. Diese besondere Beziehung zum Land der aufgehenden Sonne feiert KFC gemeinsam mit einer der größten japanischen Communities Europas und ihren Freunden in Düsseldorf. Das KFC Restaurant in der Bolkerstraße verwandelte sich anlässlich des Japan-Tags am 24. Mai zum Erlebnis-Spot im japanischen Style. Am ganztägigen In-Store Event unter dem Motto KFCJapanAdventure nahmen zahlreiche Chicken-Liebhaber und Japan-Fans teil.Aber woher kommt die Liebe der Japaner zu KFC?1. Osaka war der erste Bite: Das erste japanische Restaurant öffnete 1970 in Osaka. Heute gibt es über 1.100 Filialen mit landestypischem Angebot und Design. Japan ist in Sachen Umsatz das drittstärkste Land für KFC.2. Agemono Mania: Frittiertes Essen ist in Japan kulinarisch tief verwurzelt - Beispiele sind Tempura, Karaage oder Korokke. Fried Chicken ist daher ein perfektes Match für die japanische Esskultur.3. "Kentucky for Christmas": Seit einer erfolgreichen Werbekampagne in den 1970ern ("Kurisumasu ni wa Kentakkii" - Kentucky zu Weihnachten) gilt KFC für viele Japaner als typisches Weihnachtsessen. Da Weihnachten kein traditionelles Familienfest in Japan ist, wurde KFC zur Ersatztradition. Familien bestellen ihre Buckets schon Wochen im Voraus.4. Falling in Love with KFC: Für viele junge Japaner ist KFC die charmante Wahl fürs erste Date. Und wenn es dort richtig gefunkt hat, kann man in einigen Regionen sogar ein KFC Restaurant für Hochzeiten buchen - samt festlichem Design und maßgeschneidertem Chicken Menü.5. Anime & Popkultur: Der Colonel hat in Japan längst Kultstatus erreicht und taucht in Mangas und Anime-Parodien auf - z. B. in Detective Conan, wo Colonel Sanders als komischer Sidekick auftritt.6. Fun Fact zum Schluss: Fans des Baseballteams Hanshin Tigers warfen 1985 eine Colonel-Sanders-Statue in einen Fluss, nachdem ihr Team überraschend Meister wurde. Seitdem glauben viele an den "Fluch des Colonels", da das Team jahrzehntelang keinen Titel mehr gewann.So feierte KFC den Japan-Tag in DüsseldorfAm 24. Mai wurde das Restaurant in der Bolkerstraße getreu dem Motto KFCJapanAdventure zur immersiven Japan-Erlebniswelt - mit Neon-Elementen, Anime-Illustrationen und Manga-Fotospots. Der gesamte Innenraum wurde liebevoll im japanischen Look gestaltet - inklusive In-Store Games und versteckten Eastereggs und für echte Entdecker."Der Japan-Tag in Düsseldorf ist ein einzigartiges Kulturereignis - und mit unserem KFC Japan Adventure haben wir die Verbindung zweier Kulturen für einen Tag erlebbar gemacht. Denn als globale Marke steht KFC nicht nur für legendär leckere Chickenspezialitäten. Unsere Restaurants sind Orte der Begegnung, an denen der weltweite KFC Spirit für alle spürbar wird", erklärt Katharina Zietz, Senior Brand & Communications Managerin bei KFC Deutschland.Besondere Highlights: J-Culture Creator, Cosplay-Competition und Manga-ArtistsNeben der Umgestaltung des Stores reihte sich beim ganztägigen Event im KFC Restaurant ein Programmpunkt an den nächsten: Vor Ort konnten Gäste die bekannten Creator*innen BlondeMinh und Farbenfuchs treffen, die das Publikum mit viel Charme durch das Programm führten und für Fotos mit der Community bereitstanden. Die coolsten Social Media Postings mit dem Hashtag KFCJapanAdventure wurden mit attraktiven Preisen ausgezeichnet.Besonders lohnte sich der Besuch des Events für alle Cosplayer*innen mit kreativen Outfits. Denn mit ein wenig Glück konnten sie Teil der KFC Cosplay Hall of Fame werden und ebenfalls coole Preise im Rahmen eines Cosplay-Wettbewerbs gewinnen. Ein Manga-Artist fertigte individuelle Zeichnungen der Gäste im KFC Style an. Für den passenden Sound sorgte DJ Yokai mit einer Mischung aus J-Pop und J-Core.Handmade in KFCBei KFC wird in den Restaurants täglich auf traditionelle Art gekocht. Dabei verwendet KFC nur Hähnchenfleisch, das täglich von Hand nach genau festgelegten Abläufen frisch paniert und zubereitet wird.Das vielfältige Produktangebot von KFC hält für jeden Geschmack etwas bereit. Der einzigartige Bucket - der Klassiker - ist besonders beliebt zum Teilen mit Freunden und der Familie. Er ist je nach Variante gefüllt mit knusprig panierten Hähnchenteilen, saftigen Filet Bites, knusprigen Filet Streifen oder pikant gewürzten Hot Wings®. Für Fans von feinem Hähnchenfilet aus 100 Prozent natürlich gewachsenem Hähnchenfleisch gibt es panierte Produkte sowie die Filet Bites, außen zart paniert und innen saftig, zubereitet nach dem Original Rezept und Crispys, knusprig panierte Filetstreifen. Zudem werden schmackhafte Wraps, Burger und frische Salate angeboten. Und auch Vegetarier:innen kommen dank der neuen Veggie Range auf ihren Geschmack. Einfach lecker schmecken auch die einzigartigen KFC Beilagen, wie Maiskolben, Kartoffelpüree oder der berühmte Krautsalat.Die Fakten zum KFC Restaurant in DüsseldorfAdresse:Bolkerstraße 4840213 DüsseldorfÖffnungszeiten:Montag bis Freitag: 11:00 Uhr - 00:00 UhrSamstag und Sonntag: 00:00 Uhr - 06:00 Uhr und 11:00 - 00:00 Uhr Weltweit eröffnet Yum! im Durchschnitt mehr als sechs neue Restaurants pro Tag und ist damit führend im Bereich der Systemgastronomie.KFC als globale MarkeKFC, eine Tochtergesellschaft von Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), ist eine global agierende Systemgastronomie-Marke mit einer reichen, jahrzehntelangen Erfolgs- und Innovationsgeschichte. Ihren Anfang nahm sie mit dem Koch Colonel Harland Sanders, der vor über 75 Jahren ein "legendär leckeres" Rezept kreierte - eine Liste mit geheimen Kräutern und Gewürzen, die in die Rückseite seiner Küchentür eingeritzt war. Noch heute folgt KFC seinem Erfolgsrezept: In mehr als 32.000 Restaurants in über 150 Ländern und Hoheitsgebieten bereiten ausgebildete KFC Köche unser Hähnchenfleisch frisch von Hand zu.KFC in DeutschlandKFC ist seit 1968 in Deutschland vertreten und mehr denn je auf Expansionskurs: Bis heute konnte die Anzahl der Restaurants in Deutschland auf über 200 Filialen bundesweit stark ausgebaut werden. 6.300 Mitarbeitende sorgen tagtäglich für das Wohl der Gäste in den KFC Restaurants. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen in Deutschland einen Netto-Umsatz von 402 Millionen Euro. Inzwischen werden 100 Prozent der deutschen KFC Restaurants von Franchisepartnern geführt, die ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von KFC sind: Mit ihnen soll die Anzahl der Restaurants bis Ende 2027 um 100 Restaurants erhöht werden. Die Expansion von KFC soll in den jeweiligen Märkten flächendeckend erfolgen. 