Wien (www.anleihencheck.de) - Letzten Freitag hat Moody's als letzte der drei großen Ratingagenturen den USA die höchste Ratingstufe entzogen und die Wirtschaft von Aaa auf Aa1 herabgestuft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Agentur führe den Anstieg der Staatsverschuldung und der Zinszahlungsquoten über die letzten Jahre als Hauptgrund für die Herabstufung an, eine nachhaltige Reduzierung der Defizite schätze sie als unwahrscheinlich ein. Stattdessen könnte sich das Defizit in den nächsten zehn Jahren angesichts steigender Ausgaben und stagnierender Staatseinnahmen sogar zusätzlich ausweiten. Der aktuell im Kongress diskutierte One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), der unter anderem die Verlängerung des Tax Cuts and Jobs Act vorsehe, könnte die Gesamtverschuldung um weitere drei bis fünf Billionen US-Dollar erhöhen. ...

