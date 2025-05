In den USA ist es schon längst gängige Praxis, ab morgen will Meta damit auch in Europa beginnen: die Facebook-Mutter will ihre KI-Modelle in Zukunft auch hierzulande mit von Nutzern erstellten Inhalten trainieren. Dazu zählen etwa Bilder bei Instagram, Facebook-Beiträge und Kurznachrichtendienst bei Threads. Nutzer können dem Ganzen zwar widersprechen, was Verbraucherschützern aber nicht ausreicht.

