Freiburg (ots) -Hochkarätige Expert:innen und wegweisende Impulse für HR-Professionals - kostenfreies Event, veranstaltet von Haufe und dem Personalmagazin am 3. Juni 2025 unter dem Motto "Aufbruch Deutschland - Neue Chancen durch Regierungswechsel, KI und Diversity".Wie verändert Künstliche Intelligenz die Personalarbeit? Welche Pläne hat die neue Koalition für das Arbeitsrecht? Und wie sieht eine inklusive, zukunftsfähige Arbeitswelt aus? Diese und viele weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der Haufe HR Online Konferenz am 3. Juni 2025 -für alle, die Personal- und Organisationsarbeit neu denken wollen.Mit diesem Online-Konferenzformat schafft Haufe gemeinsam mit dem Personalmagazin eine Plattform für den Austausch über zentrale Fragen der Arbeitswelt von morgen. Die Veranstaltung richtet sich an Entscheider:innen, HR-Professionals und alle, die die Transformation der Arbeitswelt aktiv mitgestalten wollen.Angesichts tiefgreifender Veränderungen im Personalwesen - von technologischen Umbrüchen bis zu neuen Anforderungen an Führung und Zusammenarbeit - ist es heute wichtiger denn je, frühzeitig Orientierung und Lösungsansätze zu erhalten. Genau hier setzt die Haufe HR Online Konferenz an: Sie bringt Perspektiven aus Wissenschaft, Praxis und Beratung zusammen und macht aktuelle Entwicklungen greifbar.Das Event bietet die Kombination aus thematischer Breite, Tiefe und der Auswahl renommierter Speaker:innen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Herausforderungen und Chancen im HR-Bereich blicken. "Die Veranstaltung ermöglicht den Teilnehmenden, sich mit relevanten Impulsen zu versorgen - kompakt, zugänglich und zukunftsgerichtet," so Yasmin Garcia Rodriguez, Leiterin Marketing HR Software bei Haufe.Ein besonderes Highlight: Profisport inspiriert HRChristian Streich, langjähriger Cheftrainer des SC Freiburg, trifft auf Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins. Im Gespräch beleuchtet Streich eindrucksvoll, wie Teamführung und Talentförderung im Profisport funktionieren - und was HR-Verantwortliche davon lernen können.KI trifft HR-Praxis:Die Podiumsdiskussion "Wird jetzt alles leicht? KI in der Personalarbeit" bringt führende Köpfe aus Technologie und HR zusammen. Haufe-CTO Frank Enders diskutiert mit Verena Fink (Woodpecker Finch) und Dr. Roscoe Araujo (Covestro) über die realen Potenziale und Risiken von KI im Human Resource Management.Arbeitsrecht im Wandel:Der Regierungswechsel bringt Bewegung ins Arbeitsrecht. Welche Änderungen kommen auf Unternehmen zu? Frank Bollinger (Personalmagazin) und Dr. Peter H.M. Rambach, renommierter Fachanwalt für Arbeitsrecht, liefern fundierte Analysen und Einschätzungen.Öffentliche Arbeitgeber im Fokus:Exklusiv gibt Dr. Katrin Krömer, Vorständin Ressourcen der Bundesagenturfür Arbeit, Einblicke in die strategische Transformation einer der größtenHR-Abteilungen Deutschlands - im Gespräch mit Matthias Haller(Personalmagazin).Weitere Programmpunkte:- Guido Zander (SSZ Beratung) und Christoph Pause (Haufe) räumen auf mit Mythen rund um die deutsche Arbeitskultur.- Claudia Müller (Personalmagazin) und Autor Janis McDavid zeigen Wege zu mehr Inklusion im Berufsleben.Jetzt anmelden!Die Teilnahme an der Haufe HR Online-Konferenz ist kostenfrei. Die Anmeldung zum Event finden Sie hier (https://www.haufe.de/hr/online-konferenz?akttyp=direkt&aktnr=84834&wnr=04393689programm).Pressekontakt:Haufe-Lexware GmbH & Co. KGSenior Communications ManagerinLara BurgerMunzinger Str. 9, 79111 FreiburgTel: 0761 898-3695E-Mail: pressehaufe@haufe-lexware.comMaisbergerAnja von BestenbostelTheodorstraße 1328219 BremenTel: 089 419599-88E-Mail: Haufe@Maisberger.comOriginal-Content von: Haufe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107515/6042156