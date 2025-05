EU vs. USA - Verlängerung der Frist

Werbung







Donald Trump kündigte an, die Einführung der Zölle gegen die EU auf den neunten Juli zu verschieben.



Im Handelsstreit mit den USA konnte die EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen einen kleinen Erfolg verzeichnen. Nachdem Trump am vergangenen Freitag Zölle in Höhe von 50 Prozent ab dem ersten Juni ankündigte, fielen die europäischen Börsen. Am Sonntagabend verkündigte Trump ein Aussetzten der Zölle bis zum neunten Juni. Damit kommt der US-Präsident den Forderungen von der Leyens nach, welche in einem Telefonat mit Trump einen Aufschub für Verhandlungen forderte. Heute soll eine Delegation von EU-Vertretern in die USA reisen um einen möglichen "Deal" weiter auszuhandeln. Die EU könnte dabei den USA in den Bereichen Automobile, Industriegüter und Agrarprodukte entgegenkommen. Parallel arbeitet die EU-Kommission mögliche Vergeltungszölle gegen die USA aus. Hierbei liegen vor allem die US-Dienstleistungen, insbesondere im Digitalsektor im Zentrum der Bemühungen. Der EUR/USD-Wechselkurs reagierte am Montagmorgen mit einer Stärkung des Euros um zeitweise über 0,50 Prozent.









Quelle: HSBC