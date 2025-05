München (ots) -Der Countdown läuft, bis Abahachi und Ranger in DAS KANU DES MANITU wieder losreiten und es ab 14. August 2025 ein Wiedersehen mit den legendären Blutsbrüdern, dem liebenswerten Griechen Dimitri sowie alten und neuen Weggefährten im Kino geben wird. Zur heiß ersehnten Komödie von Michael Bully Herbig gibt es jetzt einen brandneuen Trailer und noch mehr Bilder.Hier geht's zum neuen offiziellen Trailer: https://youtu.be/2ZFu6HiZKWY (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2ZFu6HiZKWY&data=05%7C02%7CSabrina.Gianni%40constantin.film%7C281a637d98ce4508d5e008dd992e65db%7C3e3d3764d7a34afcbb98b4146c1c44db%7C0%7C0%7C638835146730319806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=5%2FAhwPCUrPdd4yXRHqD73SHXzmYjlgG023wHvdyd0o8%3D&reserved=0)Inhalt: Abahachi, der Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit - doch eine neue, aufstrebende Bande macht ihnen das Leben besonders schwer! Sie locken Abahachi und Ranger in eine Falle, um an das sagenumwobene "Kanu des Manitu" zu gelangen. Erst in letzter Sekunde können sie von ihrem treuen Weggefährten, dem liebenswerten Griechen Dimitri (Rick Kavanian), und seiner neuen Fachkraft Mary (Jasmin Schwiers) gerettet werden. Doch wie sich herausstellt, war das alles Teil eines großen Plans und auch erst der Anfang. Mit vereinten Kräften (und allerlei Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen) stürzen sich die Helden in ihr größtes Abenteuer - und finden überraschende Antworten auf die allerwichtigsten Fragen des Lebens!Neben Jessica Schwarz und Friedrich Mücke, darf sich die große Fangemeinde auch auf ein Wiedersehen mit Sky du Mont freuen! Der illustre Cast wird komplettiert durch Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop und Merlin Sandmeyer.DAS KANU DES MANITU ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.Kinostart: 14. August 2025 im Verleih der Constantin FilmBesetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.Regie: Michael Bully HerbigDrehbuch: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick KavanianProduzent: Michael Bully HerbigPressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Agentur:JUST PUBLICITYRegine Baschny & Sabrina WintersbergerTel.: 089 - 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018915/100931976