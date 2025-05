Münster (ots) -Ein Tipper aus Slowenien ist seit Freitag (23. Mai) durch die Ziehung der Lotterie Eurojackpot um 37,3 Millionen Euro reicher.Der Eurojackpot wurde geknackt: Mit den Gewinnzahlen 11, 17, 19, 33, 40 sowie den beiden Eurozahlen 7 und 12 bewies ein Eurojackpot-Spieler aus Slowenien am Freitagabend (23. Mai) den richtigen Riecher für die Gewinnklasse 1. Da kein anderer Tipper dieses Gespür hatte, muss er den obersten Rang mit niemandem teilen und erhält 37.344.472,10 Euro. Dies ist der zweithöchste Gewinn, der bisher in Slowenien bei Eurojackpot erzielt wurde. Im April 2024 teilte sich ein Slowene den Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro mit einem Tipper aus Deutschland (NRW) und erhielt damals 60 Millionen Euro.Weiterer Millionär in Gewinnklasse 2Im zweiten Rang gab es am vergangenen Freitag ebenfalls nur einen Treffer. Ein Tipper aus der Tschechischen Republik kann sich nun über 2.019.834,50 Euro freuen und wird damit ebenfalls zum Millionär.Sieben Hochgewinner im dritten RangNeben den beiden Millionären gibt es noch sieben Hochgewinner, die jeweils 162.727,50 Euro ihr Eigen nennen können. Sie stammen aus Bayern, NRW (3x), Schweden und den Niederlanden (2x).Nächste ZiehungAuch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am Dienstag (27. Mai) mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6042221