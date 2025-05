Thallwitz (ots) -70.000 Euro für ein "pädagogisch wertvolles Projekt" - doch was Eltern in Giersleben vorfinden, sorgt vielerorts für Kopfschütteln: Ein Spielplatz ohne Zaun, dafür mit aktiver Bahndurchfahrt direkt daneben. Das Konzept: weniger Kontrolle, mehr Mut, Selbstständigkeit und "Grenzerfahrung" im wörtlichen Sinn.Doch Sicherheit darf kein Experiment sein. Gerade Kinder brauchen geschützte Räume, in denen sie sich entfalten können, ohne in Lebensgefahr zu geraten. Dieser Beitrag verrät, was hinter dem umstrittenen Konzept steckt, warum es heftige Diskussionen auslöst und wie sichere Spielplätze aussehen müssen.Spielplatz mit Abenteuer: Gut gemeint ist nicht immer gut gemachtDie Idee, einen Spielplatz für die Kinder in Giersleben zu schaffen, war zweifellos gut gemeint - die Umsetzung aber offenbar weniger durchdacht. Der Bürgermeister der Stadt Giersleben initiierte den Bau, doch bei der Realisierung des Projekts traten verschiedene Probleme auf: Während der Planungs- und Bauphase mangelte es an fachlicher Expertise, und die Verwaltung stieß offenbar an ihre organisatorischen Grenzen. Zudem standen nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung. Solche Herausforderungen sind bundesweit keine Seltenheit - vielerorts scheitern ähnliche Vorhaben an komplexen Verwaltungsprozessen und begrenzten Haushaltsmitteln. Dennoch setzen zahlreiche Kommunen auf eigene Lösungsansätze, um derartige Projekte trotz schwieriger Rahmenbedingungen umzusetzen.Wenn die Lebenswirklichkeit an der Bürokratie scheitertKleine Orte und Gemeinden leiden darunter, dass Deutschland seit Jahrzehnten den Trend zur Digitalisierung verpasst hat. Wo die Antragsteller in anderen Nationen mit schnellen Ergebnissen rechnen können, muss hierzulande erst ein langwieriger Weg der Planung beschritten werden, bei dem nicht immer gewiss ist, ob an seinem Ende die erhoffte Genehmigung steht. Hinzu kommt ein schwer durchschaubarer Dschungel aus Auflagen, der selbst kleine Projekte wie einen Spielplatz zum Bürokratie-Marathon macht. In diesem Wirrwarr können sicherheitsrelevante Details - wie ein Zaun entlang eines aktiven Bahngleises - leicht übersehen werden.Die Gefährdungslage war erkennbarIn Giersleben gibt es zudem noch ein weiteres Problem: Die Bürgerinnen und Bürger wurden offenbar unzureichend einbezogen - trotz Beschwerden. Auf öffentlichen Spielplätzen gibt es keine Aufsicht, Kinder handeln intuitiv - und unterschätzen oft Gefahren. Daher ist die Lage am neuen Spielplatz, der nur wenige Meter von der Bahnstrecke entfernt gelegen ist, so gravierend. Zwar müsste zum Erreichen der Gleise zunächst ein kleiner Hang überwunden werden - Jungen und Mädchen könnten ihn aber zum Klettern nutzen und sich so unbewusst in Gefahr bringen. Dieser Zustand ist nicht nur unverantwortlich, sondern klar unzulässig.Vielfach agiert die Verwaltung nicht mehr zeitgemäßIm ländlichen Raum offenbaren sich in solchen Situationen die eigentlichen Mängel: Für eine zu große Fläche weisen die Stadt- und Kommunalverwaltungen zu wenig Personal auf. Ein weiteres Manko liegt darin, dass sich viele Gemeinden den gleichen Problemen ausgesetzt sehen. Statt einheitlicher Konzepte werden jedoch individuelle Lösungen angestrebt, die jegliche Standards vermissen lassen. All das zeigt, wie dringend in Deutschland eine moderne, digitale und damit effiziente sowie kaum fehleranfällige Verwaltung benötigt wird.So sollten sichere Spielplätze gestaltet seinWie genau eine moderne Spielanlage auszusehen hat, lässt sich nicht pauschal sagen. Je nach der damit anzusprechenden Zielgruppe und dem gewählten Standort lassen sich aber die folgenden Kriterien nennen:- Zu Bahnschienen, Straßen und sonstigen Gefahren muss eine sichere Abgrenzung vorhanden sein - etwa Zäune, Sträucher und Bäume- Gesunde Bäume bieten eine optimale Beschattung, um die Kinder vor der starken Strahlung der Sonne zu schützen - Totholz sollte nicht vorhanden sein- Die Auswahl der Spielgeräte muss sich vielfältig gestalten, um Kinder aller Altersstufen anzusprechen - barrierefreie Zugänge erlauben auch Personen mit Einschränkungen die Teilhabe- Der Spielplatz sollte sich gepflegt und sicher präsentieren: Bänke, Mülleimer sowie saubere Sand- und Rasenflächen bilden den Standard- Alle Anlagen und Elemente müssen wiederholt der Wartung und regelmäßigen Sicherheitsinspektionen unterzogen werden - dafür kommen nur ebenso fachkundige wie zertifizierte Dienstleister und ihre Mitarbeiter in BetrachtÜber Christian Veit:Christian Veit ist der Gründer und Geschäftsführer von WADIKI. Mit seinem Team entwickelte er ein Spielplatz-Management-System, das Kommunen, Kitas und Schulen, aber auch Immobilienverwaltungen bei allen Vorgängen rund um Spielplätze unterstützt. Das Gesamtkonzept von Christian Veit vereinfacht die Verwaltung, hilft bei der Budgetplanung und führt zu Kostenreduktionen. Wie WADIKI die Spielplatzverwaltung ganzheitlich neu definiert, erfahren Sie hier: https://wadiki-spielplatz.de/Pressekontakt:WADIKIGeschäftsführer: Christian VeitE-Mail: info@wadiki-spielplatz.deWebsite: wadiki-spielplatz.deOriginal-Content von: WADIKI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177224/6042246