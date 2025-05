Nürnberg (ots) -Das gab es noch nie! Bei NORMA werden auf einen Schlag mehrere Hundert Produkte quer durch das Sortiment deutlich im Preis gesenkt. Die nochmal reduzierten Lebensmittelpreise gibt es beim Discounter ab sofort und damit perfekt für den Wochenstart - da ist garantiert für jeden etwas dabei. Während also bei anderen Superstars die Preissenkung nur ankündigen, setzt der fränkische Discounter sie direkt um. Oder anders gesagt: Sie singen, wir senken!Von Käse über verschiedene Weine bis hin zu Back- und Drogeriewaren. Die reduzierten Preise sind ein deutliches Zeichen dafür, dass NORMA es mit seinem Motto "Mehr fürs Geld" ernst meint und mögliche Preisvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergibt. Sparen lässt sich jetzt beispielsweise beim Wein Chiaretto di Bardolino DOC. Statt 3,59 Euro für die 750-Milliliter-Flasche zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher bei NORMA nun nur noch 2,29 Euro - und sparen damit bis zu 36 Prozent. Beim Bayerischen Bio-Reibekäse von BIO SONNE geht es um knapp 28 Prozent nach unten. Nur bei NORMA kostet er jetzt mit 1,29 Euro für 150 Gramm 50 Cent weniger.Ein Auszug der aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):BIO SONNE Bayerische Bio-Käsestücke 200gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURBIO SONNE Bayerischer Bio-Reibekäse 150gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,29 EURGUT BARTENHOF Edelsalami 150gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EUREBERSWALDER Rostbratwurst 1.000gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,59 EURZAUBERHAFT BACKEN Tortenguss klar 1.500mlBislang: 0,55 EURJetzt: 0,45 EURZAUBERHAFT BACKEN Tortenguss rot 1.500mlBislang: 0,55 EURJetzt: 0,45 EURKÜCHENSTOLZ Speistärke 400gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURMUTTERS BESTE Röstzwiebeln 350gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,75 EURWICHTEL Röstzwiebeln 350gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,75 EURYOKAI Bubble Tea 400mlBislang: 2,89 EURJetzt: 2,65 EURDAUNASOFT Servietten 30 StückBislang: 0,85 EURJetzt: 0,75 EURDAUNASOFT Küchentücher mit Motiv 3 x 100 BlattBislang: 3,65 EURJetzt: 3,45 EURCAMASELLA Primitivo IGT Doppia Fermentazione 0,75lBislang: 3,79 EURJetzt: 3,69 EURChiaretto di Barlino DOC 0,75lBislang: 3,59 EURJetzt: 2,29 EURÖMÜR, Hirtenkäse 1.000gBislang: 7,49 EURJetzt: 7,29 EURSAULES, Lyoner im Ring 400gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,89 EURUnd viele weitere Artikel zum reduzierten Preis...Über NORMADer expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6042274