Hamburg (ots) -Bisher sind sie in Deutschland noch rar gesät: Schulen und Universitäten mit Zugang zu kostenfreien Tampons und Binden. Darüber hinaus fehlt ein bundesweiter Überblick, wo und in welchen Bildungseinrichtungen es bereits sogenannte "periodenfreundliche Toiletten" gibt. Plan International Deutschland möchte das ändern: Ergänzend zur Kampagne "Another period is possible" und der Forderung nach dem Zugang zu kostenfreien Menstruationsartikeln an Schulen stellt die Kinderrechtsorganisation zum Weltmenstruationstag am 28. Mai eine interaktive Deutschlandkarte auf ihrer Website bereit. Diese soll mithilfe von Pins anzeigen, welche Städte und Bildungseinrichtungen bereits mit gutem Beispiel vorangehen. Bis zum Weltmenstruationstag 2026 wird die Karte sukzessive ergänzt."Wir wollen, dass überall in Deutschland - von der Schule bis zur Uni - kostenlos Binden und Tampons zur Verfügung stehen. Für alle, die sie brauchen", sagt Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland. "Diese als periodenfreundlich bezeichneten Toiletten würden gerade Mädchen und jüngere Frauen mit knappem Budget finanziell sehr entlasten. Unsere interaktive Deutschlandkarte soll Lust machen, mitzumachen, unser Anliegen weiterzutragen - und es in die Tat umzusetzen. Dabei wenden wir uns an alle Bildungseinrichtungen, öffentliche wie private: Tampons oder Binden sollten dort genauso selbstverständlich sein wie Toilettenpapier."Der Appell der Kinderrechtorganisation richtet sich vor allem auch an die verantwortlichen Politiker:innen in den einzelnen Bundesländern. Bislang gibt es in Deutschland keine bundesweit einheitliche Regelung, sondern lediglich einzelne regionale Projekte. Um der Forderung nach kostenlosen Periodenprodukten auch in den sozialen Netzwerken Nachdruck zu verleihen, macht Plan International gemeinsam mit Partnerorganisationen wie PERIOD.kollektiv, Tamponation und Periodensystem auf die Notwendigkeit des Zugangs zu kostenfreien Menstruationsartikeln in öffentlichen Einrichtungen aufmerksam.Damit Bildungseinrichtungen mit bereits vorhandenen "periodenfreundlichen Toiletten" aufgenommen und auf der Deutschlandkarte sichtbar gemacht werden können, bittet Plan International die beteiligten Schulen und Universitäten um Information. Es müssen auf der Website der Kampagne Another period is possible (https://www.plan.de/kampagnen-und-aktionen/another-period-is-possible.html) lediglich Namen und Standort der Schule oder Universität hinterlassen werden. Diese Registrierung kann auch von Schüler:innen und Student:innen mit offiziellem E-Mail-Absender der jeweiligen Bildungseinrichtung vorgenommen werden. Die Informationen werden von Plan International überprüft und in die Karte (https://www.plan.de/kampagnen-und-aktionen/another-period-is-possible.html?sc=IDQ25100c112597) übertragen.