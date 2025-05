Zwickau (ots) -Ein Job in der zukunftsorientierten Recyclingbranche und ein modernes Arbeitsumfeld mit zahlreichen Vorteilen - für viele, die nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchen, klingt das wie ein Traumjob. Wie sich das miteinander vereinen lässt, zeigt die Hofmann Metall GmbH. Was die Branche so attraktiv macht, worauf Bewerber sich freuen können und welche Standards und Werte das Unternehmen zum Top-Arbeitgeber der Recyclingbranche machen, verrät Geschäftsführer Robert Eckhold im Folgenden.Die Recyclingbranche wird immer bedeutender - nicht nur, weil sie gut für die Umwelt ist, sondern auch, weil sie spannende Jobs mit Zukunft bietet. Angesichts globaler Herausforderungen wie knapper werdender Ressourcen, Klimawandel und wachsender Müllberge ist klar: Nachhaltige Lösungen sind gefragter denn je. Genau hier setzt Recycling an. Es schont nicht nur wertvolle Rohstoffe, sondern eröffnet auch neue wirtschaftliche Chancen. Für Arbeitnehmer dieser Branche bedeutet das: ein Job mit Sinn, bei dem technologische Innovation, Umweltschutz und gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen. Dazu kommen abwechslungsreiche Berufsbilder, viele Weiterbildungsmöglichkeiten und die Gewissheit, etwas für kommende Generationen zu bewegen. "Als Arbeitgeber müssen wir aktiv daran arbeiten, falsche Vorstellungen über unsere Branche auszuräumen, Einblicke hinter die Kulissen zu geben und eine Umgebung zu schaffen, die echte Weiterentwicklung ermöglicht. Nur so finden potenzielle Bewerber ihren Weg zu uns - schließlich ist die Wahl des Arbeitgebers eine Entscheidung, die die persönliche Karriere entscheidend prägt", sagt Robert Eckhold, Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH."Wir bieten unseren Mitarbeitenden eine Aufgabe mit Sinn - und die Möglichkeit, in einem dynamischen Team über sich hinaus zu wachsen", fügt er hinzu. Die Unternehmensgruppe, die sich im Kern aus zertifizierten Metallaufbereitungs- und Entsorgungsbetrieben zusammensetzt, bildet seit über 30 Jahren einen wichtigen Bestandteil der Wertschöpfungskette des produzierenden Gewerbes. Mit über 70 Mitarbeitenden recycelt die Hofmann Metall GmbH unverzichtbare Sekundärrohstoffe für die Metall- und Stahlindustrie und trägt damit zu einer nachhaltigen Schonung natürlicher Ressourcen bei. Neben modernen Technologien und höchster Kundenzufriedenheit zeichnet sich das Unternehmen dabei vor allem durch seine hohe Digitalisierungsrate und eine bemerkenswerte Attraktivität als Arbeitgeber aus. Offene Stellen am Hauptstandort in Zwickau sowie an den Standorten in Brandis (bei Leipzig), Schmölln, Chemnitz und Hirschfeld (bei Zwickau) bieten Interessierten derzeit die Chance, einen Fuß in die Recyclingbranche zu setzen und ihre Potentiale als Teil eines tatkräftigen Teams zu entfalten.Hofmann Metall GmbH: Modernes Arbeitsumfeld und attraktive Konditionen für das gesamte TeamAbfälle sind Ressourcen im Wandel - und darin sieht die Hofmann Recycling GmbH die Basis für eine nachhaltige Zukunft. Als Teil des Recyclingzentrums Zwickau verwandelt das Unternehmen Abfälle in wertvolle Rohstoffe und trägt mit modernsten Technologien und einem engagierten Team dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Damit alle Teammitglieder täglich ihr Bestes geben können, ist es Robert Eckhold besonders wichtig, ihnen eine optimale Arbeitsatmosphäre zu bieten. "Bei uns hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, seine Potenziale zu entfalten, sich selbst weiterzuentwickeln und über sich hinauszuwachsen", verrät der Geschäftsführer. Dazu bietet das Unternehmen nicht nur abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeiten mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung, sondern auch eine eigene Schulungsplattform, die eine kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeitenden ermöglicht.Mit digitalen Prozessen und einem beeindruckenden Netzwerk hebt sich die Hofmann Metall GmbH dabei stark von anderen Recyclingunternehmen ab. Neben einem herausstechenden Gehalt profitieren die Mitarbeitenden auch von größter Wertschätzung und umfassender Unterstützung. Gesten der Menschlichkeit, die im Jobumfeld allzu oft zu kurz kommen. Zudem pflegt das Recyclingunternehmen ein familienfreundliches Klima und trägt mit regelmäßigen Teamevents dazu bei, das Teambewusstsein weiter zu stärken. "Für uns ist es selbstverständlich, auch auf private Belange Rücksicht zu nehmen und ihnen mit Flexibilität und Verständnis zu begegnen", erklärt Robert Eckhold. Die hauseigene Pausenversorgung, unbegrenzte Mitarbeiterparkplätze sowie moderne Technik und Arbeitsmittel runden das Angebot der Hofmann Metall GmbH ab.Chancen für Bewerber: Mit einem dynamischen Team zur nachhaltigen ZukunftFür motivierte Fachkräfte, die von den Perspektiven der aufstrebenden Recyclingbranche profitieren und gemeinsam mit dem dynamischen Team der Hofmann Metall GmbH wachsen wollen, bieten sich aktuell attraktive Chancen: Neben Baggerfahrern sucht das Unternehmen auch Berufskraftfahrer im Nahverkehr an verschiedenen Standorten. Zudem gibt es Vakanzen für Brennschneider, Schlosser und Elektromeister. Wer über die entsprechenden Qualifikationen verfügt, engagiert, verantwortungsbewusst sowie flexibel ist und sich durch eine hohe Kundenorientierung auszeichnet, ist herzlich eingeladen, sich bei der Hofmann Metall GmbH zu melden. "Weil wir unsere Kunden sehr wertschätzen, erwarten wir auch von unseren Mitarbeitenden das Maximum an Kundenfreundlichkeit", betont Robert Eckhold. Berufserfahrung im jeweiligen Einsatzbereich ist darüber hinaus von Vorteil. Für engagierte Fachkräfte, die sich einen Job in der Recyclingbranche wünschen, lohnt sich auch die Initiativbewerbung."Unsere Mitarbeiter sind die treibende Kraft hinter unserer Mission. Weil sie sich Tag für Tag dafür einsetzen, dass unser Planet sauberer und nachhaltiger wird, sind sie unser höchstes Gut - und das lassen wir sie auf jeder Ebene der Zusammenarbeit spüren", verrät Robert Eckhold abschließend. "Mit sicheren Jobs, die Spaß machen und die berufliche Weiterentwicklung fördern, bietet die Hofmann Metall GmbH eine vielversprechende Perspektive für alle Teammitglieder und Menschen, die es werden wollen."Sie suchen eine Aufgabe mit Sinn und möchten von den großartigen Perspektiven eines nachhaltigen Jobs in der Recyclingbranche profitieren? Dann bewerben Sie sich jetzt bei Robert Eckhold von der Hofmann Metall GmbH (https://karriere.hofmann-metall.de/) und entdecken Sie Ihre Entwicklungsmöglichkeiten!