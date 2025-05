Leipzig (ots) -80.000 Athletinnen und Athleten treffen sich beim Internationalen Deutschen Turnfest in Leipzig und schlagen eine einmalige Brücke zwischen Spitzen- und Breitensport. Die MDR-Doku "Leipzig turnt! Das Internationale Deutsche Turnfest 2025" stellt Menschen vor, die leidenschaftlich für das größte Breitensport-Event der Welt trainieren. Zu sehen ist die Dokumentation ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/sport-im-osten/leipzig-turnt-das-internationale-deutsche-turnfest-2025/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81MDgyMDctNDg4MjY0) sowie am 27. Mai um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen. Zudem zeigen die ARD Mediathek und das MDR-Fernsehen die Stadiongala am 31. Mai um 20.15 Uhr live.23 Sportarten, zahlreiche Wettkampfhallen, unzählige Schlafstätten, Tausende Volunteers: Der MDR zeigt vom 28. Mai bis 1. Juni 2025 das volle Turnfestprogramm auf mdr.de/turnfest - mit Livestreams, dem MDR JUMP-Junior-Cup für Grundschulen und der 45-minütigen Doku "Leipzig turnt!". Der 45-minütige Film der Leipziger Produktionsfirma Werkblende begleitete folgende Turnerinnen und Turner über sechs Monate:- Die Schwestern Mila und Sophia (Akrobatik Club Taucha e.V.) haben sich für das Akrobatik-Gruppenbild der Stadiongala gemeldet. Sie freuen sich auf das Stadion-Feeling, zumal schon ihre Oma 1977 beim Turnfest dabei war.- Der Dachdeckermeister Andreas Winkler (Allgemeiner Turnverein 1848 e.V. in Hainichen) will unbedingt die Qualifikation schaffen, um bei den deutschen Seniorenmeisterschaften antreten zu dürfen. Er trainiert fast jeden Tag.- Annabelle Tschech-Löffler (Borna) kam mit Trisomie 21 auf die Welt. Die Turnerin und ihre Eltern setzen sich für Inklusion im Sport ein. Jeden Tag trainiert sie für ihre Bodenkür, auch mit Balanceübungen im Kinderzimmer.- Die Grand-Dame des Turnens Johanna Quaas (99, Halle), die liebevoll "Hannchen" genannt wird, war viele Jahre Trainerin. Der Jugend in der Trainingshalle gibt sie Tipps in puncto Körperhaltung.- Turner Joshua Tandel gehört zum Nachwuchskader im Leistungssportverein in Halle. Sein Ziel: der Olympiakader für Deutschland. Aber er muss nach einem gebrochenen Finger noch fit für die Jugend-Turnmeisterschaft in Leipzig werden.Zudem ordnet der Leiter des Sportmuseums Leipzig, Aiko Wulff, das Mega-Event historisch ein: "Es war die Turnbewegung selbst, von der stets ein politisches Ansinnen ausging, was später zusehends durch die Machthabenden benutzt wurde." Die Nationalsozialisten vereinnahmten den Turnsport für sich und platzierten Propaganda. Für die DDR waren die Turnfeste das wichtigste internationale Aushängeschild, ein Zeichen sozialistischer Stärke. 2025 hat das Turnfest trotz seines traditionellen Ablaufes einen gesellschaftlich neuen Auftrag: Inklusion ist erstmals Teil des Turnfestes.Stadiongala samt Countdown am 31. MaiBis heute sind die riesigen Gruppenbilder ein optischer Höhepunkt der Stadiongala. Auch diese ist als Programm-Highlight in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen zu sehen und wird am 31. Mai ab 20.15 Uhr live übertragen. Unter anderem turnen 1.000 Athletinnen und Athleten ihre synchronen Drehungen und Hebefiguren zum Thema Friedliche Revolution. Das MDR-Sinfonieorchester und der MDR-Rundfunkchor haben eigens für die Akrobatikperformance Teile der "Carmina Burana" von Carl Orff eingespielt. In der Stadiongala sind zudem zu Gast: die Leipziger Band "Die Prinzen", Sänger Kamrad, Turn-Weltmeister Lukas Dauser und Darja Varvolomeev, Olympiasiegerin in Paris 2024. Bereits ab 19.50 Uhr läuft der Countdown zur Stadiongala, mit vielen Hintergründen und Stimmen zur Show.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6042320