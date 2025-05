© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Autozölle belasten den Markt - da schraubt man lieber am Alten, statt neu zu kaufen. Genau da kommt AutoZone ins Spiel: Analysten sehen den Teile-Profi jetzt ganz klar auf der Überholspur.Die Bank of America (BofA) hat die Aktie von AutoZone von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel um mehr als 23 Prozent auf 4.800 US-Dollar angehoben. Das neue Kursziel liegt rund 17 Prozent über dem durchschnittlichen Kursziel anderer Analysten, die von Visible Alpha befragt wurden. Der Autoersatzteilhändler verzeichnet laut Analyse Zuwächse in beinahe allen Bereichen- und könnte zusätzlich profitieren, wenn preisbewusste Verbraucher angesichts der hohen Fahrzeugpreise durch Zölle lieber ihre …