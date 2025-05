Dortmund (ots) -So viel Sitz gab's noch nie: James Wellbeloved hat gemeinsam mit 122 Hunden und ihren Besitzer*innen einen neuen GUINNESS-Weltrekord für die meisten Hunde, die gleichzeitig an einem Ort Sitz machen, aufgestellt.James Wellbeloved, die natürliche Hundefuttermarke von Mars Pet Nutrition, hat am Sonntag auf der Dogs & Fun in Dortmund, einer der deutschlandweit größten Hundemessen, einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der Marke ist es gelungen, mehr Hunde denn je an einem Ort zu versammeln, die gleichzeitig "Sitz" machen. Unterstützt vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) will die Marke mit der Aktion ein Zeichen für eine ausgewogene, natürliche Ernährung setzen.James Wellbeloved vereint alle Hunde im Moment der Freude"Was Halter*innen und unsere Hunde alle miteinander vereint, ist das besondere Erlebnis bei der Fütterung. Viele Hunde setzen sich automatisch hin, wenn sie auf den Napf warten - voller Ungeduld und Vorfreude", sagt Catarina Neumann, Director Corporate Affairs bei Mars Pet Nutrition in Deutschland. "Unsere Aktion steht sinnbildlich für diesen besonderen Moment der Freude und des Vertrauens und soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig eine ausgewogene, natürliche Ernährung für unsere geliebten Vierbeiner ist."132 Hunde unterschiedlichster Rassen, Größen und jeden Alters[1] kamen im Rahmen der Aktion vor der Messe Dortmund zusammen und übertrafen die Mindestanzahl von 100 Hunden deutlich. Doch für den Weltrekordtitel brauchte es noch mehr: Auf Kommando ihrer Besitzer*innen mussten die Hunde nicht nur "Sitz" machen, sondern auch für 30 Sekunden sitzen bleiben. "Gar nicht so einfach", stellt Radio 91.2 Moderator Tim Schmutzler nach zahlreichen Interviews mit Hundebesitzer*innen vor Ort fest. Doch um 13:45 Uhr ist es geschafft: James Wellbeloved und 122 Hunden ist es gelungen, den Weltrekord für die meisten zeitgleich an einem Ort sitzenden Hunde aufzustellen, bestätigt Guinness World Records® Schiedsrichterin Seyda Subai-Gemici offiziell."Wir sind überwältigt von der Resonanz und dem Engagement der Hundebesitzer*innnen und ihrer Hunde und freuen uns sehr über diese erfolgreiche Aktion", sagt Dr. Andrea Schad, Tierärztin und Expertin für Hundeernährung bei Mars Pet Nutrition Deutschland. Den Rekordversuch begleiteten sie und drei weitere Tierärzt*innen sowie ein Team aus Betreuenden für die Hunde und ihre Besitzer*innen. "Für uns haben das Wohlergehen und die Gesundheit der Tiere höchste Priorität, die wir auch mit unserer erfolgreichen Züchtermarke James Wellbeloved aus UK optimal unterstützen. Denn genau wie bei uns spielt hierfür die richtige Ernährung auch bei unseren Fellnasen eine entscheidende Rolle.""Die Dogs & Fun in Dortmund ist ein Ort, an dem die Vielfalt und Begeisterung der Hundewelt sichtbar wird. Dass hier nun auch gemeinsam mit James Wellbeloved ein Weltrekord aufgestellt wurde, freut uns ganz besonders", berichtet Leif Kopernik, Hauptgeschäftsführer des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH). "Als VDH freuen wir uns sehr, Teil dieser Aktion gewesen zu sein, die auf unterhaltsame Weise auch auf wichtige Themen wie verantwortungsvolle Hundehaltung und gesunde Ernährung aufmerksam macht."Bild- und Videomaterial: Download (https://lion.box.com/s/zcbhl4g1a0wexplmd11ouz0aiofvf69g)Über James WellbelovedMARS brachte im Frühjahr 2025 Großbritanniens Nr. 1[2] der natürlichen Hundefuttermarken, James Wellbeloved, in den deutschen Fachhandel Deutschland - und begeistert Hundebesitzer*innen auf Anhieb. Mit hypoallergenen und von der Natur inspirierten Rezepturen bietet die Marke allen Hunden eine ausgewogene, gesunde Ernährung - vom Welpen bis zum Senior. Das Futter von James Wellbeloved wird aus hochwertigen Zutaten voller gesunder Nährstoffe aus der Natur hergestellt und verzichtet auf künstliche Farbstoffe, Aromastoffe und Antioxidantien. Zudem unterstützt das hypoallerge Futter Haustiere mit Unverträglichkeiten sowie mit empfindlicher Haut und Verdauung. Die Rezepturen von James Wellbeloved verzichten auf häufige potentielle Allergene, wie Rind, Schwein, Soja, Eier, Milchprodukte und Weizen, und verwenden immer nur eine bis maximal zwei tierische Proteinquellen pro Produkt. 