FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für CTS Eventim beim fairen Wert von 106 Euro je Aktie auf "Halten" belassen. Der Ticketvermarkter sei dynamisch ins Geschäftsjahr 2025 gestartet, schrieb Karsten Oblinger am Montag nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen./ Damit habe CTS seine Erwartung in etwa erfüllt./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470306