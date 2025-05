Brüssel (www.anleihencheck.de) - Nadège Dufossé, Global Head of Asset Allocation bei Candriam, kommentiert die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten.Der globale Konjunkturzyklus sei noch nicht am Ende - er befinde sich in einer Umbruchphase. Nach einem volatilen ersten Quartal und einer Eskalation des Handelskonflikts Anfang April sei im Mai 2025 eine Deeskalation zu beobachten, obwohl zahlreiche Schlagzeilen über Handelszölle zu lesen seien. Der Inflationsrückgang in den USA sei zum Stillstand gekommen und bleibe auf einem bedenklich hohen Niveau, während er sich in der Eurozone dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) annähere und der Zentralbank damit Handlungsspielraum verschaffe. Das Wachstum verlangsame sich weltweit, doch die befürchtete harte Landung werde hinausgezögert und sei noch nicht eingetreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...