Der serbische LFP-Batteriehersteller ElevenEs bringt eine weiterentwickelte LFP-Zelle für den Einsatz in Elektroautos an den Start. Die prismatische Zelle soll eine Schnellladung von 10 auf 80 Prozent in zwölf Minuten ermöglichen - und gleichzeitig besonders langlebig sein. ElevenEs kündigt das Marktdebüt seiner gut einen halben Meter langen Edge574 Blade Cell an und betont, dass sie als Batteriezelle der nächsten Generation einen bedeutenden Sprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...