2018 mietet der Autor Christoph Busch einen Kiosk in der Hamburger U-Bahn-Station Emilienstraße. Er hängt ein Plakat ins Fenster, dass er gern zuhört. Die U-Bahn-Gäste sind begeistert: Immer mehr Menschen kommen und erzählen aus ihrem Leben. Die ZDF-Reportage "Leben ist mehr! Der Zuhör-Kiosk: Reden und Verstehen" hat Christoph Busch und sein Team im Kiosk besucht. Der Film von Nathalie Suthor kann ab Donnerstag, 29. Mai 2025, 8.00 Uhr, im ZDF gestreamt werden und ist um 11.55 Uhr im ZDF zu sehen.Die Zuhörer sind keine Fachleute, sondern Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen und Erfahrungen. "Wer offen zuhört und mitfühlt, lernt sich selbst und seine Gefühle besser kennen. Wer andere versucht zu verstehen, versteht sich selber besser. Zuhören ändert das Leben, Zuhören ist ein Geben und Nehmen", sagt Christoph Busch.Der Bedarf, sich etwas von der Seele zu reden, scheint groß zu sein. Ein paar Monate nach der Eröffnung gesellen sich weitere Zuhörer zu Christoph Buschs Kiosk, die sich "Ohren" nennen. Und auch Pfarrer Thomas Hirsch, ein Nachbar von Christoph Busch, unterstützt das Projekt von Anfang an. "Christi Himmelfahrt erinnert uns daran, dass Gott zwischen den Leuten lebt. Er ist wie die Luft, die alle atmen. Deswegen starren die 'Ohren' im Kiosk nicht zum Himmel wie damals die Jünger, sondern hören auf die Lebenserfahrungen der Leute", so Hirsch.Christi Himmelfahrt kann als Einladung verstanden werden, sich mit Fragen des Glaubens, der persönlichen Entwicklung und der Verantwortung für die Gemeinschaft auseinanderzusetzen. Gerade in Zeiten wie diesen möchte der Zuhör-Kiosk ein Ort sein, der sich von einer oft lauten und meinungsstarken Öffentlichkeit abhebt. Ein Ort, an dem bewertungsfrei zugehört wird.