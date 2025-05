NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Im Nachgang der absolvierten Quartalsberichte passte Martin Comtesse in seiner am Montag vorliegenden Analyse seine Schätzungen für viele mittelgroße Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum an. Die Berichte seien insgesamt schwach gewesen, doch mit ihren Kursen stünden die meisten Werte in diesem Jahr gut da angesichts der deutschen Investitionspläne. Seiner Ansicht nach sollten Anleger Gelegenheiten nutzen, um ihr Engagement in den USA zu reduzieren und in Europa zu erhöhen. Er bevorzugt lokal orientierte Unternehmen mit unabhängigen Lieferketten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / 15:29 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2025 / 08:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: AT0000A0E9W5