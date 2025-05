Wochenstart bei den Altcoins: Zwischen technischer Erholung und Dominanzdruck

Zum Start in die neue Handelswoche bleibt die Situation im Altcoin-Segment angespannt. Trotz vereinzelter Erholungsversuche mangelt es den meisten Projekten an Durchschlagskraft. Im Hintergrund verstärkt sich ein altbekannter Gegenspieler: die Bitcoin-Dominanz. Sie klettert weiter - ein Zeichen dafür, dass Risikokapital bevorzugt in den Marktführer fließt.

Altcoin Season Index steht ncoh immer auf Bitcoin, Quelle: https://coinmarketcap.com/charts/altcoin-season-index/

Solana, MATIC und FET - kurzfristige Chancen mit Gegenwind

Solana versucht, sich in Richtung 183,50 US-Dollar zu schieben. Sollte dieser Bereich überwunden werden, wären 195 bis 200 US-Dollar machbar. Doch der Abwärtstrend bleibt intakt, und die steigende Dominanz von BTC könnte solche Versuche frühzeitig abbrechen lassen.

Polygon (MATIC) bewegt sich innerhalb einer auffälligen Struktur, die an eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation erinnert. Ohne einen klaren Ausbruch droht ein Rückfall in tiefere Bereiche.

Fetch.ai (FET) zeigt sich relativ robust. Aktuell steht der Kurs bei etwa 93,7 Cent. Ein Sprung über die 95-Cent-Marke könnte den Weg zu 1 US-Dollar freimachen. Scheitert der Anlauf, wäre ein Rücklauf in Richtung 90 Cent denkbar.

XRP, Quant und Chainlink mit gemischtem Bild

XRP verharrt seit Tagen in einer engen Spanne. Kritisch wird es, wenn die Unterstützung bei 2,28 US-Dollar nachgibt - dann droht ein Abrutschen auf 2,20. Auf der Oberseite fehlen Impulse für eine Trendwende.

Quant arbeitet sich erneut an die 100-Dollar-Zone heran. Sollte dieser Bereich nachhaltig überwunden werden, wären 105 bis 110 US-Dollar erreichbar. Ein Rücksetzer unter 90 US-Dollar würde hingegen den Support bei 84 in den Fokus rücken.

Chainlink testet weiterhin die Zone um 14,85 US-Dollar. Ein Ausbruch über 16,91 US-Dollar könnte ein kurzfristiges Momentum freisetzen, doch unterhalb dieser Marke dominiert weiter das Risiko.

SUI, Litecoin und TAO - technische Rebounds möglich

SUI bemüht sich um eine Erholung in Richtung 3,91 US-Dollar. Bullische Divergenzen deuten auf temporäres Potenzial hin. Ein Rücksetzer nach Erreichen dieser Zone bleibt jedoch wahrscheinlich.

SUI steht laut dem Experten "Krypto Trading und Investing" unter Druck, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=f1lZpFBQY_g

Litecoin zeigt eine schwache Aufwärtsbewegung und notiert aktuell bei 96 US-Dollar. Erst oberhalb von 102,50 wäre ein tragfähiger Long-Trigger vorhanden. Unterhalb von 93,50 droht ein Rückfall Richtung 89,50.

TAO hat kürzlich ein neues Tief markiert. Zwar ist eine technische Gegenbewegung möglich, doch erst unterhalb von 414 US-Dollar würden klare Short-Signale entstehen.

VeChain und Cardano mit strukturellem Widerstand

VeChain konnte wichtige Unterstützungen verteidigen, bleibt aber unterhalb signifikanter Widerstandsbereiche. Erst oberhalb von 3,1 Cent ergeben sich realistische Einstiegssignale.

Cardano pendelt weiterhin zwischen 78 und 81 Cent. Sollte diese Zone überwunden werden, wären Ziele um 90 Cent erreichbar. Vorerst ist die Bewegung jedoch ohne klare Richtung.

