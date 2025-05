Krypto News: Darum könnte die nächste Altcoin-Season jetzt unmittelbar bevorstehen

Die jüngste Bitcoin-Rallye auf ein neues Allzeithoch hat den gesamten Kryptomarkt belebt, doch viele Altcoins hinken in Sachen Kursentwicklung trotzdem noch hinterher. Historische Muster zeigen jedoch: Sobald Bitcoin konsolidiert, fließt Kapital verstärkt in alternative Kryptowährungen. Genau dieses Szenario könnte bald den Startschuss für eine neue Altcoin-Season markieren.

Bitcoin Konsolidierung schafft gute Voraussetzungen für eine Altcoin-Season

Der Kryptomarkt boomt zurzeit und Bitcoin konnte erst vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch bei bis zu 111.970 $ erreichen. Dadurch ist auch die Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Sektors auf heute bereits wieder 3,46 Billionen $ angestiegen, und viele Altcoins konnten bereits von der jüngsten Krypto-Rallye profitieren.

Allerdings befinden sich die meisten alternativen Kryptowährungen nach wie vor weit von ihren früheren Höchstständen entfernt und könnten Analysten zufolge in den kommenden Wochen noch deutlich größeres Wachstumspotenzial haben als Bitcoin.

Der Umstand, der zu einer Altcoin-Season in den kommenden Wochen führen könnte, ist der Money Flow im Kryptomarkt. Tatsächlich hat sich in den vergangenen Bullenmärkten nämlich ein deutliches Anlegerverhalten herauskristallisiert: Zum Beginn eines Bullenmarkts konzentrieren sich Investoren hauptsächlich auf Bitcoin als Leitwährung des Kryptomarktes. Altcoins sind in dieser Zeit von geringem Interesse und können dementsprechend auch kaum mit Bitcoins Kursanstiegen mithalten.

Sobald Bitcoin dann ein lokales Top erreicht hat und zu konsolidieren beginnt, suchen viele Anleger nach Investitionsalternativen zu BTC, die noch mehr Renditepotenzial bieten. In dieser Marktphase profitieren dann zuerst große Altcoins und später auch kleine Altcoins, da Anleger hier eben auch noch Renditen mitnehmen möchten.

Nun haben wir im Kryptomarkt ja gerade eine solche Situation, in der Bitcoin jüngst ein neues Allzeithoch erreicht hat und jetzt um die 110.000 $-Marke zu konsolidieren beginnen scheint. Das könnte jetzt ein sehr günstiges Marktumfeld dafür bieten, dass Altcoins in den kommenden Wochen anfangen, zu explodieren. Der Analyst Ash Crypto hält ein solches Szenario für sehr realistisch und erläutert in seinem X-Post, dass er davon ausgeht, dass Altcoins, sobald BTC Support auf einem höheren Niveau etabliert hat, mehr Momentum generieren und Bitcoin über längere Zeit outperformen werden.

Ihm zufolge ist die Akkumulationsphase bei den meisten Altcoins vorbei, und bald wird die sogenannte Expansionsphase beginnen, in der auch Top-Altcoins wie ETH, SOL und Co. wieder zu früherer Stärke zurückfinden könnten.

So könnte es für Altcoins im Juni weitergehen

ETH befindet sich ja im Gegensatz zu BTC aktuell noch ein gutes Stück von seinem bisherigen Allzeithoch entfernt. Selbiges wurde 2024 bei 4.891 $ erreicht und heute wird ETH nur bei 2.576 $ gehandelt. Vom 2.500-$-Support könnte es im Falle des Beginns einer Altcoin-Season schnell weiter aufwärts in Richtung 3.000 $ gehen. Sobald auch dieser Widerstand überwunden wäre, hätte ETH Potenzial auf eine Recovery-Rally über 4.000 $. Erst wenn auch die 4.000-$-Hürde überwunden ist, würde eine Rallye auf ein neues Allzeithoch dann realistisch werden.

Quelle: Coingecko.com

Bei SOL ergibt sich aktuell eine kurstechnisch ähnliche Situation. Der Coin befindet sich heute mit 177 $ Wert deutlich unter seinem Allzeithoch von Januar bei 294 $. Sollte es den Bullen jedoch gelingen, den Kurs in den kommenden Tagen und Wochen über 200 $ in die Höhe zu treiben, könnte darauf eine von immer mehr Momentum und Kaufnachfrage getriebene Rallye und möglicherweise sogar erstmals der Durchbruch der 300-$-Marke folgen.

Quelle: Coingecko.com

Auch Meme Coins wie DOGE, PEPE und Co. könnten von einer neuerlichen Altcoin-Season maßgeblich profitieren. Schließlich ist der Gesamtmarkt der Meme Coins von einer Rekordmarktkapitalisierung von knapp 130 Milliarden $ im Dezember 2024 ein gutes Stück zurückgefallen. Trotz der Erholung der letzten Wochen liegt die Marktkapitalisierung aller Meme Coins heute nur noch bei 71,5 Milliarden $. Sobald Altcoins jedoch wieder attraktiver für Investoren werden, dürften auch Meme Coins mehr ins Interesse rücken und für DOGE, PEPE und Co. könnten dann grüne Wochen bevorstehen.

Von einer neuerlichen Altcoin-Season könnten auch brandneue Krypto-Projekte wie beispielsweise SOLX maßgeblich profitieren.

SOLX könnte stark von Altcoin-Season profitieren

Das Interesse nimmt in den letzten Tagen sogar noch mehr zu, da der Presale nun offiziell in 21 Tagen enden wird und Anlegern nur noch begrenzt Zeit bleibt, um hier zu Presale-Konditionen einzusteigen. Damit könnte der Coin also genau dann auf den Markt kommen, wenn sich auch im Generellen eine Altcoin-Season anbahnt. Dann könnte er neben dem günstigen Zeitpunkt auch von der starken Utility profitieren, die das dahinterstehende Projekt Solaxy bieten möchte.

Bei Solaxy soll es sich nämlich um die erste Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain handeln. Bis heute verfügt Solana trotz häufiger Netzwerküberlastungen ja noch über keine eigene L2-Blockchain. Sollten die Entwickler von Solaxy hier erfolgreich sein, könnten sie dementsprechend große Utility für das Solana-Ökosystem schaffen, wovon dann auch die eigene Kryptowährung SOLX profitieren könnte.

