GEA ist einer der weltweit größten Anbieter von Systemen und Komponenten für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der internationale Technologiekonzern wurde 1881 gegründet und konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf fortschrittliche Prozesstechnologie, Komponenten und umfassende Dienstleistungen. So stammt beispielsweise jeder zweite Pharma-Separator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA. In der Lebensmittelindustrie wird jede vierte Packung Pasta oder jeder dritte Chicken Nugget mit GEA-Technologie verarbeitet. Mit mehr als 18.000 Mitarbeitenden erzielte der Konzern im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 5,4 Milliarden Euro in über 150 Ländern. Die Anlagen, Prozesse, Komponenten und Services von GEA steigern die Effizienz und Nachhaltigkeit der Produktion ihrer Kunden. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen, Plastikverbrauch und Lebensmittelverschwendung. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 03.06.2025 um 10:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Rebecca Weigl, Deputy Head of IR der GEA Group AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-06-03-10-00/G1A-GR zur Verfügung gestellt.