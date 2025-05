Harmony Gold (ISIN: ZAE000015228) ist einer der führenden Goldproduzenten weltweit mit Hauptsitz in Südafrika. Gegründet im Jahr 1950, betreibt das Unternehmen eine Vielzahl von Minen in Südafrika, Papua-Neuguinea und Australien. Aktuell trotzt das Unternehmen erheblicher externer Belastungen im laufenden Geschäftsjahr und zeigt sich widerstandsfähig. Sicherheitsvorfälle in mehreren südafrikanischen Minen sowie außergewöhnliche Wetterereignisse haben das operative Umfeld im dritten Quartal des Geschäftsjahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...